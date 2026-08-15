​Fallo dividido: Enzo Fernández volvió a jugar con el Chelsea, fue abucheado y también ovacionado 

Después de tantas idas y venidas, declaraciones y posibles intereses de otros clubes, Enzo Fernández volvió a jugar con la camiseta del Chelsea. En Stamford Bridge, la casa de los Blues, el volante argentino disputó 32′ en el 3-1 de los dirigidos por Xabi Alonso frente a la Real Sociedad y vivió un particular momento en su ingreso desde el banco de los suplentes.

Pasado el entretiempo, el nuevo entrenador del conjunto inglés mandó a varios de los suplentes a entrar en calor. Sin la presencia de Valentín Barco, quien permaneció en el banco durante todo el partido, pero sí con la del ex River, los futbolistas del Chelsea se prepararon para entrar a jugar un partido que contó con cambios ilimitados.

Enzo fue abucheado en su ingreso (Foto: Twitter CFC Pics). Enzo fue abucheado en su ingreso (Foto: Twitter CFC Pics).

Y fue a los 17′ del complemento, que el entrenador español llamó a su capitán para que ingrese en reemplazo de Reece James. Allí, Enzo vivió una extraña situación. Si bien una gran parte del estadio terminó ovacionándolo y cantando el característico “oh, Enzo Fernández”, una buena cantidad de hinchas abucheó al mediocampista argentino apenas entró al campo de juego.

Esto se dio en medio de la incertidumbre por el futuro del mediocampista, quien en las últimas semanas fue sondeado por el Manchester City, negociación que ya llegó a su fecha límite el pasado viernes, y también generó el interés del Real Madrid en pleno Mundial. A esto, se le sumó que el futbolista no formó parte de la pretemporada internacional comandada por Xabi Alonso, ya que aprovechó de sus vacaciones post Mundial.

Enzo volvió a jugar con la camiseta del Chelsea (Foto: Twitter CFC Pics). Enzo volvió a jugar con la camiseta del Chelsea (Foto: Twitter CFC Pics).

¿Qué dicen en Inglaterra del futuro de Enzo Fernández?

Tras cumplirse el plazo establecido por el Chelsea para negociar, los medios ingleses afirmaron que Enzo Fernández se quedará en el club de Londres durante esta temporada 2026/27. Por lo que el volante, que tiene contrato hasta mediados de 2032, no será vendido en esta ventana de transferencias.

“Chelsea asegura que no recibió ninguna propuesta por Fernández y el club indicó que, como consecuencia, los términos verbales que había planteado al entorno del jugador a fines de mayo para posibles interesados ya no están vigentes”, publicó The Athletic.

El volante jugó 32′ (Foto: Twitter CFC Pics). El volante jugó 32′ (Foto: Twitter CFC Pics).

“El Manchester City y otros clubes interesados no presentaron ninguna oferta por el mediocampista argentino antes del límite de las 17:00, y en Chelsea insisten en que las posibilidades de una salida están prácticamente descartadas”, fue la versión de Daily Mail.

Por su parte, tras pasar algunos días de vacaciones en Ibiza junto a su mujer y sus hijos, Enzo Fernández ya se reincorporó a los entrenamientos del Chelsea. junto a Valentín Barco, trabaja a las órdenes de Xabi Alonso de cara al inicio de la temporada.

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