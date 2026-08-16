​La colonia argentina que acompaña a Messi en el Inter Miami 

Desde su llegada a Inter Miami en julio de 2023, Lionel Messi no sólo revolucionó la MLS. También convirtió al club de Florida en uno de los destinos favoritos para los futbolistas argentinos. Con el paso de las temporadas, el vestuario rosa fue adquiriendo cada vez más acento albiceleste hasta transformarse en una verdadera colonia nacional.

Lo que comenzó con unos pocos compatriotas terminó derivando en una estructura con campeones del mundo, jóvenes promesas y futbolistas surgidos de clubes grandes del fútbol argentino. La presencia de Messi fue un factor determinante para potenciar esa tendencia y convertir a Inter Miami en uno de los equipos con más argentinos fuera del país.

Los primeros argentinos que recibieron a Messi

Cuando Messi aterrizó en Miami en 2023 ya había algunos compatriotas en el plantel. Entre ellos estaban el lateral izquierdo Franco Negri y el delantero Nicolás Stefanelli, quienes formaban parte del equipo antes del desembarco del rosarino.

Poco después de su llegada también se sumaron el defensor Tomás Avilés, procedente de Racing, y Facundo Farías, una de las grandes promesas surgidas de Colón de Santa Fe. Ambos fueron incorporaciones importantes del proyecto que comenzaba a construirse alrededor de Messi.

La lista de argentinos que jugaron junto a Messi en Inter Miami

Desde 2023 hasta la actualidad, varios futbolistas argentinos compartieron vestuario con Leo en las Garzas. Entre ellos aparecen:

Franco Negri (2023-2024)

Nicolás Stefanelli (2023-2024)

Tomás Avilés (2023-2026)

Facundo Farías (2023-2025)

Federico Redondo (2024-2025)

Nicolás Freire (2024-2024)

Marcelo Weigandt (2024-2025)

Óscar Ustari (2024-2026)

Baltasar Rodríguez (2025-2025)

Tadeo Allende (2025-act)

Gonzalo Luján (2025-act)

Rocco Ríos Novo (2025-act)

Rodrigo De Paul (2025-act)

Mateo Silvetti (2025-act)

David Ayala (2026-act)

Facundo Mura (2026-act)

Inter Miami, plagado de argentinos. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) Inter Miami, plagado de argentinos. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El caso especial de Ustari y De Paul

Entre todos los argentinos que coincidieron con Messi en Inter Miami, dos nombres tienen un vínculo especial. Óscar Ustari fue compañero suyo en las selecciones juveniles argentinas que conquistaron el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El arquero llegó a Inter Miami en 2024 y volvió a compartir vestuario con Leo después de más de una década.

El otro caso resonante es el de Rodrigo De Paul. Campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro de la Selección, desembarcó en Miami en 2025 procedente del Atlético de Madrid, reforzando todavía más la presencia argentina en el club.

Ustari con Messi en el predio de Inter Miami. (Redes Sociales) Ustari con Messi en el predio de Inter Miami. (Redes Sociales)

Un fenómeno que cambió la identidad del club

La historia de Inter Miami con futbolistas argentinos no empezó con Messi. Antes habían pasado nombres de peso como Gonzalo Higuaín, Federico Higuaín, Leandro González Pírez, Nicolás Figal, Julián Carranza y Matías Pellegrini, entre otros.

Sin embargo, la llegada del capitán de la Selección Argentina llevó el fenómeno a otra dimensión. Hoy la institución mantiene una fuerte identidad sudamericana y especialmente argentina, con un proyecto que sigue atrayendo talentos del país.

La influencia de Messi excede los goles, los títulos y el impacto comercial. También quedó reflejada en la conformación de un vestuario donde los argentinos pasaron a ocupar un rol central en la historia del club de Florida.

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