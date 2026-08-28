​Tercera ausencia consecutiva de Julián Álvarez en Atlético Madrid, ¿qué dijo Diego Simeone? 

Tan popular en Argentina como en el resto del mundo, el ‘tira y afloja’ es un juego tradicional en el que dos equipos se enfrentan tirando de una cuerda en sentidos contrarios para intentar arrastrar al adversario hacia su propio lado. Hace días que Atlético Madrid está plantado en un lado y Julián Álvarez puja por sus intereses, del otro.

En la antesala del duelo frente a Sevilla, por la tercera fecha de LaLiga, la Araña adujo una indisposición para justificar su ausencia a los entrenamientos, la cual llegó a tres faltas seguidas este viernes 28 de agosto. Un nuevo faltazo que ya está dando que hablar en el país ibérico…

Para Julián encima son horas determinantes en Europa. A cuatro días del cierre del mercado de pases tanto de España como de Inglaterra, su futuro en Madrid sigue siendo una incógnita. Y, en medio de esa incertidumbre, desde el Colchonero ya fijaron postura de no negociarlo al Barcelona. Con Arsenal y otros interesados de por medio, la única opción es esperar una oferta contundente desde el exterior.

Julián Alvarez volvió a faltar. Julián Alvarez volvió a faltar.

Pasan los días y el campeón del mundo en Qatar 2022 sigue sin aparecer en el Cerro del Espino, donde lleva a cabo los entrenamientos el Atleti. A su vez, desde el elenco madrileño aceptan la versión que dio el atacante 26 años y confían en que se entrena por su cuenta. Esto porque puede ser que finalmente el de Calchín se quede y no quieren una ruptura definitiva con el jugador.

¿Qué dijeron desde el Atleti? Primero Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, expresó este jueves que el atacante está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”. Y ante la nueva ausencia, el que también se pronunció públicamente fue Diego Simeone.

El pasado 23 de agosto, Julián sumó minutos en Atlético Madrid. El pasado 23 de agosto, Julián sumó minutos en Atlético Madrid.

La postura de Simeone ante otra ausencia de Julián en los entrenamientos

Según la cadena COPE, el delantero argentino habría presentado un certificado médico por una situación de salud mental y, en conferencia de prensa, el Cholo mantuvo elogios hacia Julián, aunque confirmó que no será considerado vs Sevilla.

“Todas las preguntas van a ir en torno a lo que está pasando con Julián. Creo que de parte del club fue muy contundente y claro en lo que explicaron, con todo lo que va a suceder“, inició la rueda de prensa Simeone, visiblemente afectado por la tensa relación entre la institución y el Araña.

Simeone en conferencia de prensa. Simeone en conferencia de prensa.

En esa línea, el Cholo sumó: “Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Y centrarme en lo que me ocupa que es el Sevilla y que evidentemente Julián no va a estar mañana. Nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos”.

Atlético Madrid ya insistió con que no lo traspasará “bajo ningún concepto” al Barcelona, que era el deseo del ex River, por lo que su decisión pasa ahora por la continuidad en el conjunto rojiblanco o una venta al exterior, siempre que aparezca un interesado en poner los 150 millones de euros que piden en Madrid.

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