​Panorama complicado: solo tres equipos argentinos siguen con vida en las copas internacionales 

El último gran golpe a nivel continental lo sufrió River. Con un plantel valuado en millones no pudo superar a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que derivó en la salida de Eduardo Coudet. Sin embargo, la caída del CARP viene en sintonía con lo que sucede con la mayoría de los equipos argentinos, que no pudieron dar la talla en competencias internacionales.

Y es que de los 13 clubes de la Liga Profesional que arrancaron este año las copas Libertadores y Sudamericana, ya quedan solamente tres con vida. Estos son Estudiantes, Platense (en la Gloria Eterna) y Boca (en la Gran Conquista). Sin dudas, esto demuestra la floja competitividad que dieron la mayoría de los equipos de nuestro país.

Con la eliminación de River, solo tres argentinos siguen en copas (foto Marcelo Carroll). Con la eliminación de River, solo tres argentinos siguen en copas (foto Marcelo Carroll).

Y lo cierto es que se vuelve más preocupante si se compara con los equipos brasileños. Dueños de una hegemonía que se agranda año tras año, en la edición 2026 de ambas competencias aún quedan con vida en total ocho clubes de Brasil.

El panorama en la Sudamericana

El caso más grave se da en el segundo torneo continental. Y es que con la salida de River, Boca quedó como el único representante argentino. Cabe destacar que esta competencia comenzaron jugándola Racing, Riestra, San Lorenzo, Barracas (todos eliminados en fase de grupos), Tigre (no superó los playoffs) y el propio CARP. En cambio, de los brasileños, solo se quedaron afuera Gremio, Bragantino y Botafogo.

Así, y para colmo, el único “sobreviviente” proviene de la Copa Libertadores, ya que el Xeneize había finalizado tercero en el máximo certamen (al igual que Lanús, que cayó en los playoffs), y justamente tendrá que hacerle frente a un brasileño en la siguiente instancia: el San Pablo.

Boca es el único argentino que sigue en la Sudamericana (AP Photo/Jorge Saenz) Boca es el único argentino que sigue en la Sudamericana (AP Photo/Jorge Saenz)

Y eso no es todo porque, en caso de que el equipo de Rodolfo Arruabarrena siga avanzando, podría cruzarse con Vasco da Gama en semifinales y Atlético Mineiro o Santos en la final. Claro que el Xeneize no es el único no brasileño que sigue en competencia ya que también están Independiente Santa Fe y Cienciano, pero esta floja cantidad de equipos que siguen en pie le da posibilidades a Brasil de que un equipo de su país vuelva a conseguir la Sudamericana (el último en lograrlo fue Athletico Paranaense en 2021).

La llave completa de la Copa Sudamericana, con Boca como el único argentino. La llave completa de la Copa Sudamericana, con Boca como el único argentino.

El panorama en la Libertadores

Si bien en la máxima competencia continental todavía quedan dos representantes argentinos, cortar la hegemonía de los brasileños no será una tarea sencilla. Claro que nada les quitará la ilusión a Estudiantes y Platense, que deben enfrentar a Corinthians y Fluminense, respectivamente. Pero, ¿qué pasó con el resto de argentinos? Boca y Lanús no pudieron superar la fase de grupos, mientras que Rosario Central e Independiente Rivadavia cayeron en octavos. En cambio, de los brasileños, solo se quedaron afuera Cruzeiro y Mirassol.

Así, al Pincha y al Calamar les queda un camino que no será fácil hasta la final de Montevideo. Por un lado, si el León vence al Timao, en la siguiente instancia podría cruzarse con Flamengo, mientras que en la definición puede tocarle Palmeiras o Fluminense.

Platense viene haciendo historia en la Libertadores (EFE/ Hernán Contreras). Platense viene haciendo historia en la Libertadores (EFE/ Hernán Contreras).

Por su parte, si Platense consigue seguir haciendo historia y deja en el camino al Flu, en semis podría tener que enfrentar a Palmeiras y en la final a Corinthians. Claro que también está la chance de que haya definición argentina, ya que Estudiantes y el equipo de Martín Palermo vienen por llaves opuestas.

De todos modos, Argentina y Brasil no son los únicos países que tienen representantes. Ecuador también logró meter a dos equipos gracias a las actuaciones de Liga de Quito e Independiente del Valle (enfrentan a Palmeiras y Flamengo, respectivamente). Por eso, ellos también buscarán cortar una supremacía brasileña en la que sus equipos vienen consagrándose en la Libertadores de manera ininterrumpida desde el 2019.

La llave completa de la Libertadores para cuartos de final. La llave completa de la Libertadores para cuartos de final.

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