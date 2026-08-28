​El ex Boca que reemplazó a un ex River como DT de Emelec 

Después de la salida de Cristian Nasuti, Emelec volvió a apostar por un argentino para el banco. El Bombillo fue por Ezequiel Medrán, quien llegó este jueves a Guayaquil para afrontar su primera experiencia como entrenador fuera del país.

El ex arquero de Boca ya se mostró con la camiseta del club y adelantó que los detalles de su vínculo se conocerán en conferencia de prensa. Ahora tendrá la misión de levantar a un equipo que atraviesa una temporada complicada en la LigaPro, la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Dos argentinos y un cambio de mando

Cristian Nasuti, ex defensor de River y con pasos también por Banfield y Vélez, había tomado el equipo de manera interina en mayo y fue ratificado como DT principal en junio. Su etapa duró apenas unos meses: este jueves, Emelec confirmó su salida “de común acuerdo”.

Cristian Nasuti. Cristian Nasuti.

El comunicado con el que Emelec anunció la salida de Nasuti. (@CSEmelec) El comunicado con el que Emelec anunció la salida de Nasuti. (@CSEmelec)

“El Club Sport Emelec informa a sus socios e hinchas que, de común acuerdo Cristian Nasuti ha concluido sus funciones como director técnico del primer plantel.

La institución agradece a Cristian por el compromiso y profesionalismo demostrados durante el tiempo que estuvo al frente del plantel, así como por su permanente disposición para asumir responsabilidades en momentos importantes para el Club.

Asimismo, agradecemos a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo y la dedicación demostrados durante el tiempo que acompañaron al primer plantel”.

Horas más tarde llegó el anuncio de su reemplazante. El santafesino Ezequiel Medrán fue presentado oficialmente como nuevo entrenador, con un mensaje en el que el conjunto azul destacó “liderazgo, intensidad y competitividad” para esta nueva etapa.

Medrán viene de dirigir a Colón de Santa Fe. (@CSEmelec) Medrán viene de dirigir a Colón de Santa Fe. (@CSEmelec)

El camino de Medrán antes de desembarcar en Emelec

Medrán desarrolló buena parte de su carrera en el Ascenso argentino. Arrancó como entrenador en Central Norte de Salta, pasó por Atlético de Rafaela y luego dirigió a Gimnasia de Mendoza, donde llegó a disputar la final del Reducido y dejó al equipo en los primeros puestos antes de su salida.

Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza. (Foto: Prensa Gimnasia Mza) Ezequiel Medrán en Gimnasia de Mendoza. (Foto: Prensa Gimnasia Mza)

Su última parada fue Colón. Había asumido en agosto del año pasado y continuó durante buena parte de esta temporada, pero la dirigencia decidió terminar su ciclo tras el empate ante Acassuso, en medio de una seguidilla de rendimientos que había generado dudas.

Ezequiel Medran en Colón. Ezequiel Medran en Colón.

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