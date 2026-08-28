​Enzo Fernández: no juega en Chelsea y se acerca al City 

El futuro de Enzo Fernández parece estar lejos de Londres. El volante de la Selección Argentina ni siquiera fue convocado para el duelo entre el Chelsea y el Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup. El motivo es claro: los Blues habrían llegado a un acuerdo con el Manchester City. La negociación se encuentra en su etapa final y la transacción se cerraría en 137.000.000 de euros.

Es el cierre de una novela que se dilató más de la cuenta. Porque si bien Xabi Alonso había dejado en claro que quería seguir contando con sus servicios de cara a la temporada entrante, los ofrecimientos fueron irrechazables. “Queremos tener el mejor equipo posible y conocemos las cualidades de Enzo”, había declarado en la antesala del partido copero.

Enzo se iría por una cifra récord. Enzo se iría por una cifra récord.

Enzo será la venta más cara en la historia del Chelsea

La idea desde la capital de Inglaterra era clara: cuidar el patrimonio y, en caso de dejarlo ir, que sea por una cifra que supere la inversión realizada en una primera instancia. A comienzos de 2023, el Chelsea le compró al Benfica el 100% del pase por 121.000.000 de euros. Ahora, el #8 será el protagonista de la venta más cara en la historia del club (superó a Eden Hazard) y firmará contrato por cinco temporadas.

Si todo marcha sobre ruedas, la semana que viene viajará a Manchester para completar la revisión médica y sumarse al equipo de Enzo Maresca, director técnico que ya lo dirigió en los Blues. De hecho, el entrenador declaró en las últimas horas: “Tenemos jugadores experimentados, sin dudas que tenemos líderes, pero ahora tenemos que esperar cuatro o cinco días más, hasta que cierre el libro de fichajes para ver si podemos sumar uno o dos capitanes”. ¿Un guiño a Fernández?

Maresca volverá a dirigir a Enzo Fernández. Maresca volverá a dirigir a Enzo Fernández.

El curioso último partido de Enzo en el Chelsea

De esta forma, todo parece indicar que el recorrido del mediocampista con el cuadro londinense ya llegó a su fin, y tuvo un último episodio más que particular. En su visita al Fulham (el pasado lunes 24/8), Enzo fue aplaudido e insultado en iguales proporciones por un estadio de fútbol. Cuando ingresó a los 65′, el público local le pasó factura por su accionar en el histórico Argentina-Inglaterra en la última Copa del Mundo, y su icónico festejo.

Los hinchas visitantes, con la esperanza de retenerlo, lo bancaron. De hecho, en pleno Mundial, Maresca hizo lo propio: “Todos conocemos errores. Es importante reconocer que Enzo cometió un error, lo reconoció se acabó”. De no mediar inconvenientes, el futuro de el ex River estará en Manchester, donde compartirá vestuario con otro campeón del mundo: Gerónimo Rulli.

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