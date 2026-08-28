​Palermo y el gran presente de Platense: invicto y en cuartos de dos Copas 

Platense atraviesa un gran momento con Martín Palermo. El Calamar empató 1-1 ante Instituto en los 90′ y ganó 3-1 por penales para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina. Juan Pablo Cozzani volvió a ser determinante al atajar tres remates en la definición disputada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

La Gloria se puso en ventaja a los 28 minutos del primer tiempo mediante Matías Tissera, que cumplió con la Ley del Ex. Los de Saavedra reaccionaron en el complemento y Tomás Silva convirtió el empate a los ocho minutos. La igualdad se mantuvo hasta el final y obligó a definir la clasificación desde la tanda penal.

Allí apareció nuevamente Cozzani. El arquero contuvo los remates de Diego Sosa, Facundo Suárez y Jonás Acevedo, mientras que Franco Zapiola, Agustín Lagos y Bautista Merlini convirtieron para el Calamar. El 3-1 significó una clasificación histórica: Platense se metió por primera vez entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

Juan Pablo Cozzani. Platense vs Instituto de Cordoba. Copa Argentina. – FTP CLARIN 00024867-07.jpg Z Bairo Juan Pablo Cozzani. Platense vs Instituto de Cordoba. Copa Argentina. – FTP CLARIN 00024867-07.jpg Z Bairo

La satisfacción de Palermo por la respuesta de Platense

Después de conseguir el pase, Palermo destacó principalmente la transformación que encontró desde su regreso al club. “No sé si hay que llamarlo hazaña. Es una satisfacción que el equipo sigue respondiendo de esta manera, me da muchas soluciones en cada partido”.

El Titán hizo especial énfasis en el cambio que observó en sus futbolistas durante las últimas semanas. “La satisfacción es que, en tan poco tiempo, las cosas cambiaron en lo anímico y ellos pudieron revertir cómo venían y los resultados fueron favorables como para tener un estímulo y encarar las tres competencias”, explicó.

Palermo regresó a Platense a comienzos de agosto para reemplazar a Walter Zunino. Desde su presentación había planteado la necesidad de recuperar la confianza del equipo y conseguir que los hinchas volvieran a sentirse representados por lo que vieran dentro de la cancha.

Martín Palermo, técnico de Platense, ante Instituto (Fotobaires). Martín Palermo, técnico de Platense, ante Instituto (Fotobaires).

“Creo que desde el inicio del primer partido con Independiente encontré respuesta en cada uno de los jugadores que estuvieron en el XI”, sostuvo. También valoró las variantes que encontró dentro de un plantel obligado a competir constantemente.

Palermo y las soluciones que encontró en el plantel

El entrenador también destacó cómo respondió el grupo ante las exigencias de jugar tres competencias. “Asumí sabiendo el momento que se estaba viviendo, la respuesta llegó rápido y eso te da tranquilidad para encarar cada partido como fueron sucediendo”.

Palermo puso como ejemplo los últimos encuentros. “Hoy de nuevo es una demostración de ellos de carácter. Por ejemplo, con Barracas íbamos en desventaja y hoy pudimos demostrar que también podíamos”, sostuvo.

“Teníamos a un rival como Instituto, que es el puntero del campeonato de nuestra zona. Sabíamos que no iba a ser fácil. Hoy pudimos, en ese análisis, logramos contrarrestar cosas que sucedieron en partidos anteriores”, analizó.

Finalmente, volvió a poner el foco en la respuesta colectiva y en las posibilidades que le ofrece el plantel. “Hoy vi en el once que puse mucho carácter, mucha participación en lo que yo quería del juego”, explicó.

“Si se hizo algún cambio, fue por desgaste o por lesión, como lo de Lucho Giménez. Vamos encontrando soluciones que, repito, ellos me las dan y, si no tuviera recursos, eso sería un problema”, concluyó.

Invicto y entre los ocho mejores de dos copas

El presente refleja esa recuperación. Palermo continúa invicto desde que regresó a Platense, con dos victorias y cuatro empates, y tiene al equipo en cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, además de mantenerlo en carrera en el Torneo Clausura 2026 con ocho puntos.

“Lo bueno es que todos respondieron de buena forma y hoy por hoy podemos decir que Platense está en el torneo local repuntando, seguir en cuartos de Copa Libertadores y lo mismo en cuartos de Copa Argentina”, remarcó el entrenador.

La clasificación en la Libertadores también tuvo a Cozzani como protagonista. Platense eliminó a Coquimbo Unido después de igualar 1-1 en Vicente López y 0-0 en Chile. En la definición por penales se impuso 7-6 y el arquero convirtió su ejecución y detuvo el remate decisivo.

Ahora tendrá por delante un desafío todavía mayor: Fluminense. El conjunto brasileño será el rival del Calamar en los cuartos de final de la Libertadores. La ida será el 8 de septiembre y la vuelta el 15. Platense buscará prolongar una campaña histórica en su primera participación en la máxima competencia continental.

Platense tendrá poco tiempo para descansar. El lunes visitará a Defensa y Justicia por el Clausura y posteriormente recibirá a Deportivo Riestra. Después llegará la serie de Libertadores frente a Fluminense, mientras que en la Copa Argentina su próximo rival será Estudiantes de La Plata.

Martín Palermo, DT de Platense. EFE/ Hernán Contreras Martín Palermo, DT de Platense. EFE/ Hernán Contreras

Luciano Giménez al dejar la cancha. Luciano Giménez al dejar la cancha.

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