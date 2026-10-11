​TC2000 en Toay: Traut voló y le sacó la pole a Carabajal en el cierre 

Por la novena fecha del TC2000 en Toay, este sábado se disputó la clasificación, que tuvo como gran protagonista a Nicolás Traut (Chevrolet), quien dio la sorpresa sobre el final y consiguió la primera pole position de su carrera en la categoría.

El piloto de Chevrolet logró quedarse con el mejor tiempo en su último intento de vuelta rápida y superó por muy poco a Lucas Carabajal (VW).

Traut marcó un tiempo de 1:04.340 en la Q2 y superó por apenas 0,069 a Carabajal, mientras que Francisco Monarca (Chevrolet) completó el top 3 a 0,155. Por su parte, Valentín Yankelevich terminó cuarto y el vigente campeón, Matías Rossi, cerró los cinco mejores a 0,275 del poleman.

Nicolás Traut le sopló la pole del TC2000 a Carabajal sobre el final en Toay.

(@SuperTC2000 en X). Nicolás Traut le sopló la pole del TC2000 a Carabajal sobre el final en Toay.(@SuperTC2000 en X).

Sin embargo, debido a la inversión de los seis primeros puestos de la clasificación, Traut largará sexto en la final del domingo, pese a haber sido el más rápido del sábado. Franco Vivian (Chevrolet), quien terminó sexto en la qualy a 0,351 del poleman, partirá desde el primer lugar y compartirá la primera fila con Rossi, que avanzará del quinto al segundo puesto.

La actividad del TC2000 en Toay continuará este domingo con el Warm Up, desde las 10.35, mientras que la final se largará a las 13 y tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta. La transmisión será en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

El Toyota con el que Matías Rossi largará segundo este domingo en la final del TC2000 en Toay. El Toyota con el que Matías Rossi largará segundo este domingo en la final del TC2000 en Toay.

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