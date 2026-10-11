​Primera Nacional: Morón y Temperley acosan a Ferro y Tristán Suárez, Chacarita en descenso, y qué le queda a cada uno 

Definitivamente, la Primera Nacional entró en su recta final. Se juega la jornada 33, por lo que a este eterno torneo sólo le quedan tres de las 36 fechas y todavía todo está en juego: la lucha por ganar cada zona y llegar a la final, la clasificación al Reducido y la pelea por evitar los cuatro descensos (dos por zona). Y a todos les queda un duro camino por recorrer en las próximas y decisivas semanas.
Hoy, la final por el primer ascenso (en cancha neutral) sería Ferro-Tristán Suárez, pero todo puede pasar. En la Zona A, Ferro tiene 61 puntos y es seguido por Morón (58). Luego están Godoy Cruz (56), Deportivo Madryn (53), Colón (52), Almirante Brown (46), Estudiantes (45) y Ciudad de Bolívar (45). Del 2° al 8° están en puestos de Reducido, al que también aspiran Los Andes (40), Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, San Telmo y Racing de Córdoba (todos con 37). En este grupo, Ferro y Morón ya se aseguraron un lugar al menos en el Reducido.
En la Zona B, Tristán Suárez tiene 59 puntos tras el empate con Colegiales, y Temperley (56) tiene la chance de alcanzarlo. Luego vienen Atlanta (55), Gimnasia de Jujuy (54), Midland (51), Gimnasia y Tiro (48), Deportivo Maipú (47) y Colegiales (47). También, del 2° al 8° en lugares de Reducido, mientras que San Martín SJ (45), San Martín de Tucumán (43) y Rafaela (42) se encuentran con aspiraciones concretas de meterse.
La final es a partido único en cancha neutral: el que gane asciende a Primera y el que pierde pasa a la segunda fase del Reducido. Hoy, los partidos de la primera fase serían D. Morón-Colegiales, Godoy Cruz-Maipú, D, Madryn-Gimnasia y Tiro, Temperley-Ciudad de Bolívar, Atlanta-Estudiantes BA, Gimnasia J-A. Brown y Colón-Midland.
La otra lucha
Los cuatro equipos que desciendan van a ser los dos peores de cada zona. En este momento, Acassuso (29) está descendiendo en la Zona A junto a San Miguel (31). Ahí nomás están All Boys (33) y Central Norte (33), además de Mitre (35). En la Zona B, Güemes (23) y Chacarita (33) son los que hoy están bajando de categoría. Patronato (34), Chicago (36), Quilmes (39) y Agropecuario (40) no pueden descuidarse de ninguna manera.
Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos, ya sea por un lugar en la final como en el Reducido se define por diferencia de goles; mientras que si hay igualdad en puntos en la lucha por evitar el descenso se juega un partido desempate.
Las posiciones
LOS RESULTADOS DE LA FECHA 33
FECHA 33
Zona A
(11/10 a las 15) Dep. Madryn vs. Chaco For Ever
(11/10 a las 15.30) Defensores de Belgrano vs. Acassuso
(11/10 a las 15.30) Alte. Brown vs. San Miguel
(11/10 a las 15.30) Estudiantes vs. Dep. Morón
(11/10 a las 16) Mitre vs. Colón
(11/10 a las 17) Central Norte vs. Ferro
(11/10 a las 17) Ciudad de Bolívar vs. San Telmo
(12/10 a las 17) Racing (Cba.) vs. Los Andes
(12/10 a las 19) All Boys vs. Godoy Cruz
Zona B
Colegiales 0 – T. Suárez 0
Almagro 2 (J. Marchioni y J. Bustos) – Chacarita 1 (A. Domínguez)
Midland 4 (E. Bulacio, F. Marín, L. Recalde y M. Abruzzese) – At. de Rafaela 0
Quilmes 0 – Agropecuario 1 (J. Vega)
(11/10 a las 15) Atlanta vs. San Martín (T.)
(11/10 a las 16) Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro
(11/10 a las 16) Temperley vs. Nueva Chicago
(11/10 a las 16) Patronato vs. Güemes
(11/10 a las 17) Dep. Maipú vs. San Martín (S.J.)
LO QUE FALTA JUGARSE, FECHA POR FECHA
FECHA 34
Zona A
Ferro vs. Racing (Cba.)
Chaco For Ever vs. Central Norte
Acassuso vs. Dep. Madryn
San Telmo vs. Defensores de Belgrano
San Miguel vs. Ciudad de Bolívar
Colón vs. Alte. Brown
Dep. Morón vs. Mitre
Godoy Cruz vs. Estudiantes
Los Andes vs. All Boys
Zona B
Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy
San Martín (S.J.) vs. Temperley
Chacarita vs. Dep. Maipú
Güemes vs. Almagro
T. Suárez vs. Patronato
Agropecuario vs. Colegiales
At. de Rafaela vs. Quilmes
San Martín (T.) vs. Midland
Gimnasia Tiro vs. Atlanta
FECHA 35
Zona A
Racing (Cba.) vs. All Boys
Estudiantes vs. Los Andes
Mitre vs. Godoy Cruz
Alte. Brown vs. Dep. Morón
Ciudad de Bolívar vs. Colón
Def. de Belgrano vs. San Miguel
Dep. Madryn vs. San Telmo
Central Norte vs. Acassuso
Ferro vs. Chaco For Ever
Zona B
Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta
Midland vs. Gimnasia y Tiro
Quilmes vs. San Martín (T.)
Colegiales vs. At. de Rafaela
Patronato vs. Agropecuario
Almagro vs. T. Suárez
Dep. Maipú vs. Güemes
Temperley vs. Chacarita
Nueva Chicago vs. San Martín (S.J.)
FECHA 36
Zona A
Chaco For Ever vs. Racing (Cba.)
Acassuso vs. Ferro
San Telmo vs. Central Norte
San Miguel vs. Dep. Madryn
Colón vs. Defensores de Belgrano
Dep. Morón vs. Ciudad de Bolívar
Godoy Cruz vs. Alte. Brown
Los Andes vs. Mitre
All Boys vs. Estudiantes
Zona B
San Martín (S.J.) vs. Gimnasia de Jujuy
Chacarita vs. Nueva Chicago
Güemes vs. Temperley
T. Suárez vs. Dep. Maipú
Agropecuario vs. Almagro
At. de Rafaela vs. Patronato
San Martín (T.) vs. Colegiales
Gimnasia y Tiro vs. Quilmes
Atlanta vs. Midland