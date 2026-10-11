​Primera Nacional: Morón y Temperley acosan a Ferro y Tristán Suárez, Chacarita en descenso, y qué le queda a cada uno 

Definitivamente, la Primera Nacional entró en su recta final. Se juega la jornada 33, por lo que a este eterno torneo sólo le quedan tres de las 36 fechas y todavía todo está en juego: la lucha por ganar cada zona y llegar a la final, la clasificación al Reducido y la pelea por evitar los cuatro descensos (dos por zona). Y a todos les queda un duro camino por recorrer en las próximas y decisivas semanas.

Hoy, la final por el primer ascenso (en cancha neutral) sería Ferro-Tristán Suárez, pero todo puede pasar. En la Zona A, Ferro tiene 61 puntos y es seguido por Morón (58). Luego están Godoy Cruz (56), Deportivo Madryn (53), Colón (52), Almirante Brown (46), Estudiantes (45) y Ciudad de Bolívar (45). Del 2° al 8° están en puestos de Reducido, al que también aspiran Los Andes (40), Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, San Telmo y Racing de Córdoba (todos con 37). En este grupo, Ferro y Morón ya se aseguraron un lugar al menos en el Reducido.

En la Zona B, Tristán Suárez tiene 59 puntos tras el empate con Colegiales, y Temperley (56) tiene la chance de alcanzarlo. Luego vienen Atlanta (55), Gimnasia de Jujuy (54), Midland (51), Gimnasia y Tiro (48), Deportivo Maipú (47) y Colegiales (47). También, del 2° al 8° en lugares de Reducido, mientras que San Martín SJ (45), San Martín de Tucumán (43) y Rafaela (42) se encuentran con aspiraciones concretas de meterse.

La final es a partido único en cancha neutral: el que gane asciende a Primera y el que pierde pasa a la segunda fase del Reducido. Hoy, los partidos de la primera fase serían D. Morón-Colegiales, Godoy Cruz-Maipú, D, Madryn-Gimnasia y Tiro, Temperley-Ciudad de Bolívar, Atlanta-Estudiantes BA, Gimnasia J-A. Brown y Colón-Midland.

La otra lucha

Los cuatro equipos que desciendan van a ser los dos peores de cada zona. En este momento, Acassuso (29) está descendiendo en la Zona A junto a San Miguel (31). Ahí nomás están All Boys (33) y Central Norte (33), además de Mitre (35). En la Zona B, Güemes (23) y Chacarita (33) son los que hoy están bajando de categoría. Patronato (34), Chicago (36), Quilmes (39) y Agropecuario (40) no pueden descuidarse de ninguna manera.

Hay que tener en cuenta que en caso de empate en puntos, ya sea por un lugar en la final como en el Reducido se define por diferencia de goles; mientras que si hay igualdad en puntos en la lucha por evitar el descenso se juega un partido desempate.

Las posiciones

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 33

FECHA 33

Zona A

(11/10 a las 15) Dep. Madryn vs. Chaco For Ever

(11/10 a las 15.30) Defensores de Belgrano vs. Acassuso

(11/10 a las 15.30) Alte. Brown vs. San Miguel

(11/10 a las 15.30) Estudiantes vs. Dep. Morón

(11/10 a las 16) Mitre vs. Colón

(11/10 a las 17) Central Norte vs. Ferro

(11/10 a las 17) Ciudad de Bolívar vs. San Telmo

(12/10 a las 17) Racing (Cba.) vs. Los Andes

(12/10 a las 19) All Boys vs. Godoy Cruz

Zona B

Colegiales 0 – T. Suárez 0

Almagro 2 (J. Marchioni y J. Bustos) – Chacarita 1 (A. Domínguez)

Midland 4 (E. Bulacio, F. Marín, L. Recalde y M. Abruzzese) – At. de Rafaela 0

Quilmes 0 – Agropecuario 1 (J. Vega)

(11/10 a las 15) Atlanta vs. San Martín (T.)

(11/10 a las 16) Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro

(11/10 a las 16) Temperley vs. Nueva Chicago

(11/10 a las 16) Patronato vs. Güemes

(11/10 a las 17) Dep. Maipú vs. San Martín (S.J.)

LO QUE FALTA JUGARSE, FECHA POR FECHA

FECHA 34

Zona A

Ferro vs. Racing (Cba.)

Chaco For Ever vs. Central Norte

Acassuso vs. Dep. Madryn

San Telmo vs. Defensores de Belgrano

San Miguel vs. Ciudad de Bolívar

Colón vs. Alte. Brown

Dep. Morón vs. Mitre

Godoy Cruz vs. Estudiantes

Los Andes vs. All Boys

Zona B

Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy

San Martín (S.J.) vs. Temperley

Chacarita vs. Dep. Maipú

Güemes vs. Almagro

T. Suárez vs. Patronato

Agropecuario vs. Colegiales

At. de Rafaela vs. Quilmes

San Martín (T.) vs. Midland

Gimnasia Tiro vs. Atlanta

FECHA 35

Zona A

Racing (Cba.) vs. All Boys

Estudiantes vs. Los Andes

Mitre vs. Godoy Cruz

Alte. Brown vs. Dep. Morón

Ciudad de Bolívar vs. Colón

Def. de Belgrano vs. San Miguel

Dep. Madryn vs. San Telmo

Central Norte vs. Acassuso

Ferro vs. Chaco For Ever

Zona B

Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta

Midland vs. Gimnasia y Tiro

Quilmes vs. San Martín (T.)

Colegiales vs. At. de Rafaela

Patronato vs. Agropecuario

Almagro vs. T. Suárez

Dep. Maipú vs. Güemes

Temperley vs. Chacarita

Nueva Chicago vs. San Martín (S.J.)

FECHA 36

Zona A

Chaco For Ever vs. Racing (Cba.)

Acassuso vs. Ferro

San Telmo vs. Central Norte

San Miguel vs. Dep. Madryn

Colón vs. Defensores de Belgrano

Dep. Morón vs. Ciudad de Bolívar

Godoy Cruz vs. Alte. Brown

Los Andes vs. Mitre

All Boys vs. Estudiantes

Zona B

San Martín (S.J.) vs. Gimnasia de Jujuy

Chacarita vs. Nueva Chicago

Güemes vs. Temperley

T. Suárez vs. Dep. Maipú

Agropecuario vs. Almagro

At. de Rafaela vs. Patronato

San Martín (T.) vs. Colegiales

Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Atlanta vs. Midland

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