​Qué dijo Diego Simeone sobre la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina 

Quiere achicar la diferencia de puntos con el Barcelona. Y sabe que para lograrlo deberá vencer al Alavés en la próxima fecha de La Liga. Sin embargo, antes de meterse de lleno en el compromiso, Diego Simeone le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Messi, quien recientemente se despidió de la Selección Argentina.

El entrenador del Atlético de Madrid le agradeció a su compatriota por todo lo que le ha dado a su país. ” Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo“, reconoció en conferencia de prensa. Acto seguido, recalcó: ” Fueron muchísimas alegrías“.

Simeone habló en conferencia de prensa sobre Leo

Luego, destacó su carrera. ” Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años”, aseguró.

A su vez, insistió: “No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”.

Diego Simeone en conferencia. (EFE) Diego Simeone en conferencia. (EFE)

¿Cuándo es el partido entre Atlético de Madrid y Alavés por La Liga?

Tal como marca el calendario, Atlético de Madrid visitará al Alavés en el marco de la octava fecha de La Liga. Dicho encuentro, pactado para el sábado 10 de octubre desde las 11.15 horas de Argentina, será clave para los de Diego Simeone, que marchan segundos en la tabla de posiciones y quieren acercarse al Barcelona, vigente líder.

El último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi disputó su último encuentro con la Selección Argentina el pasado martes 6 de octubre, cuando el equipo de Scaloni se impuso 3-0 ante Benín en un amistoso que se realizó en el Monumental.

La Pulga se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022. Además, ganó dos Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

Lionel Messi vs. Benín. (AP) Lionel Messi vs. Benín. (AP)

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