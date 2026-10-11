​Boca sin Paredes: los nombres para reemplazar al único irremplazable en la ida con Vasco 

Un golpe en el peor momento. Boca había planificado la visita a Instituto con una formación mixta, con la cabeza puesta en el partido más importante de la temporada hasta acá. La idea de Rodolfo Arruabarrena era dosificar las cargas y llegar con los titulares frescos al martes. Pero el plan terminó con una noticia que cambió todo. La peor noticia. Leandro Paredes, el que no se tenía que lesionar, se lesionó. Y quedó afuera para la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, en la Bombonera. ¿Cómo reemplaza el Vasco a su único jugador irremplazable?

Paredes había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo y apenas pudo permanecer 15 minutos en cancha. A los 25, sintió una molestia en el isquiotibial derecho al dar un pase y cambiar de ritmo, inmediatamente dio unos saltitos, se tocó la parte posterior de la pierna y se fue solo del campo de juego. Con evidente preocupación, se sentó en el banco, les contó a sus compañeros que le había tirado y se fue para el vestuario. Al retirarse del estadio Mario Kempes, en la caminata rumbo al micro, lo hizo con claras dificultades para caminar.

Del diagnóstico de Arruabarrena al parte médico

“Por las caras, quedó afuera del martes”, dijo Arruabarrena sin conocer los estudios. Por experiencia, simplemente por los gestos evidentes de su capitán. Y este sábado finalmente se confirmó que sufrió una distensión grado 2. Durísimo. “Hemos perdido al capitán y al líder, tanto fuera como dentro del grupo, pero tenemos con qué suplantarlo, con otras características”, agregó.

El desafío es enorme. Paredes dejó la cancha después de 15’ y dejó a Boca ante un problema futbolístico mayúsculo. Su ausencia no se resuelve con un cambio de nombre. El equipo pierde al futbolista que marca los tiempos, ofrece una salida limpia desde el fondo, encuentra pases entre líneas y decide cuándo acelerar y cuándo hacer circular la pelota. También pierde a su principal referencia para organizar a sus compañeros cuando el rival presiona y para manejar los momentos.

Paredes salió lesionado en el 2-2 entre Boca e Instituto. Foto Prensa Boca Paredes salió lesionado en el 2-2 entre Boca e Instituto. Foto Prensa Boca

Por eso, el desafío ante Vasco de Gama no pasa por encontrar otro Paredes, sino por construir un funcionamiento que compense su ausencia. Boca deberá repartir entre varios jugadores responsabilidades que concentra su capitán.

Los candidatos a reemplazar a Paredes

La discusión pasa por el tercer nombre. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar son dos futbolistas que habitualmente forman parte del equipo titular y estarán desde el arranque ante Vasco. Delgado podría asumir la función más parecida a la de Paredes, como volante central y primera salida, mientras que el Ruso aportaría despliegue, intensidad, recuperación y llegada al área rival. La incógnita es quién se suma a esa sociedad para completar el mediocampo.

El propio Arruabarrena dejó algunas pistas después del 2-2 en Córdoba. “Hoy ha jugado Alarcón, el Chelo ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso. Podemos armar un buen medio”, contó. Sin embargo, hay otro nombre que también puede entrar en consideración: Carlos Palacios.

Alarcón aparece como una alternativa lógica para sostener el equilibrio. El chileno puede aportar circulación, movilidad y criterio para darle continuidad a la posesión. Puede intentar hacer de Paredes para que el resto del mediocampo titular no se altere o dejarle esa tarea a Delgado y jugar recostado sobre la izquierda. El chileno ya tuvo participación desde el arranque ante Instituto en la primera función y conoce la dinámica.

Pero Palacios ofrece otra posibilidad. Si Arruabarrena considera que Boca debe asumir el protagonismo desde el primer minuto, la condición de local puede inclinar la balanza hacia una variante más ofensiva. El Facha tiene capacidad para asociarse, encontrar espacios entre líneas y aportar desequilibrio cerca del área. No es un reemplazante natural de Paredes, ni está llamado a ocupar su lugar en la base de la jugada, pero puede compensar parte de la ausencia con talento y creatividad en otra zona del campo.

La decisión también dependerá de cómo quiera presionar Boca y de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir. Con Alarcón, tendría una opción para sostener la circulación y el balance. Con Palacios, ganaría un futbolista más creativo, pero necesitaría que el resto del equipo compense su menor participación en la recuperación. La realidad es que con Velasco, Aranda y Belmonte también lesionados, se acortaron las opciones. Y Rodrigo Battaglia recién está volviendo y no jugó en todo el 2026.

Paredes, con Palacios y Alarcón, dos posibles reemplazantes. Paredes, con Palacios y Alarcón, dos posibles reemplazantes.

El martes, en la Bombonera, Boca necesitará un mediocampo capaz de competir contra un rival brasileño que buscará aprovechar cualquier pérdida para correr. No hay reemplazo que reproduzca exactamente lo que ofrece Paredes. Y menos en una semifinal continental, con la Bombonera como escenario y la obligación de conseguir un buen resultado antes de la revancha en Brasil. Pero sí hay alternativas para armar un equipo competitivo.

Boca había preservado a varios titulares pensando en Vasco. Terminó perdiendo al futbolista alrededor del cual gira buena parte de su juego. Ahora Arruabarrena deberá encontrar la fórmula para que la ausencia del capitán no se convierta también en la ausencia de una idea.

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