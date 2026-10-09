​Maresca puso las manos en el fuego por el Manchester City: “Confío al 100%” 

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, afirmó este viernes su confianza en el club, pese a que recientemente fue considerado culpable de más de un centenar de infracciones a las normas financieras de la Premier League.

Es la primera mención al caso del técnico italiano desde que una comisión independiente considerara que el club club utilizó contratos comerciales “ficticios” para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018.

Por este caso, el City, donde Enzo Fernández llegó como fichaje estrella esta temporada, está amenazado de graves sanciones, que pueden ir desde la retirada de puntos hasta la expulsión de la Premier League.

“Tengo confianza total en el club”, expresó ante los periodistas Maresca, que fichó por el City como sustituto de Pep Guardiola cuando el técnico catalán decidió abandonar el banco Citizen a final de la pasada temporada.

“La razón por la que me uní a este club es que tengo una confianza total, al cien por cien, en los propietarios, el director ejecutivo, el director deportivo, en toda la organización”, añadió.

Maresca y Enzo Fernández. (Foto: Reuters) Maresca y Enzo Fernández. (Foto: Reuters)

“No tengo ninguna duda al respecto”, insistió Maresca a dos días de que su equipo, líder de la Premier League con un pleno de 15 puntos tras cinco jornadas disputadas, se enfrente al Liverpool en Anfield.

El club, propiedad desde 2008 del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi, siempre ha defendido su inocencia ante las acusaciones recibidas y ha presentado un recurso a la decisión de la comisión independiente.

Desde su adquisición por capital emiratí, el Manchester City ha ganado ocho títulos de la Premier League y la Champions en 2023, gracias, entre otras cosas, a unas inversiones masivas en fichajes, además de haber tenido a Guardiola como entrenador, desde luego.

El Manchester City de Enzo y el Liverpool de Alexis Mac Allister se verán las caras este domingo 11 de octubre desde las 12:30 hora argentina en Anfield, la casa de los Reds.

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