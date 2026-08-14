​¿Quién hizo más goles: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? 

Con el paso de las décadas, el fútbol vio surgir a delanteros que dejaron una huella imborrable. Sin embargo, apenas un puñado consiguió sostener su nivel goleador durante tantos años como para ubicarse entre los máximos artilleros de la historia. En la actualidad, ese listado tiene un líder indiscutido: Cristiano Ronaldo, que continúa agrandando un legado difícil de igualar.

Cristiano Ronaldo, en la cima de los goleadores históricos

El portugués alcanzó la cima del ranking tras una trayectoria excepcional que incluyó etapas en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr y la selección de Portugal. Con más de 970 goles oficiales en su carrera, sigue ampliando una cifra que lo distingue del resto de los jugadores que integran el selecto grupo de goleadores históricos.

A esa marca se suma otro registro sobresaliente: Cristiano es el máximo anotador en la historia de las selecciones nacionales y uno de los futbolistas más determinantes en las principales competiciones oficiales del mundo.

CR7, goleador voraz. (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker) CR7, goleador voraz. (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Messi, a la caza de Cristiano

Muy cerca aparece Lionel Messi, otra figura que transformó para siempre el fútbol contemporáneo. El capitán campeón del mundo con Argentina ya superó los 900 goles como profesional y se mantiene como el principal perseguidor de Ronaldo entre los jugadores que aún siguen en actividad.

Además, el rosarino posee récords que parecen fuera de alcance. Entre ellos sobresalen los 672 goles marcados con la camiseta de Barcelona, una cifra sin precedentes para un futbolista en un mismo club, y los 91 tantos convertidos durante el año calendario 2012, una de las temporadas más impactantes de todos los tiempos.

El Top 5 de goleadores históricos

Cristiano Ronaldo (Portugal): 976 goles Lionel Messi (Argentina): 921 goles Josef Bican (Austria): 805 goles Romario (Brasil): 772 goles Pelé (Brasil): 757 goles

Cristiano, líder total de la tabla. (REUTERS/Stringer) Cristiano, líder total de la tabla. (REUTERS/Stringer)

Pelé y Bican, cerca de las bestias contemporáneas

En cualquier debate sobre goleadores legendarios surgen inevitablemente los nombres de Pelé y Josef Bican. El brasileño celebró durante años haber superado la barrera de los 1.000 goles, aunque parte de ese registro contempla amistosos y encuentros no oficiales. En el caso del austríaco nacionalizado checo, las estadísticas varían según los criterios utilizados para contabilizar determinadas competiciones.

Más allá de esas diferencias metodológicas, tanto Pelé como Bican son reconocidos como dos de los grandes definidores que dio este deporte y continúan ocupando un lugar privilegiado cuando se habla de los máximos goleadores de la historia.

¿Podrá alguien alcanzar a Cristiano?

Mientras tanto, el fútbol actual convive con un interrogante que parece difícil de responder: ¿alguien podrá alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo? Mantener una producción goleadora de élite durante más de veinte años, esquivar lesiones de gravedad y sostenerse en la máxima exigencia competitiva son factores que convierten esa marca en un objetivo tan ambicioso como extraordinario.

​