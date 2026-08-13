​Para cerrar el estadio: el espectacular golazo en Cruzeiro vs Flamengo por la Copa Libertadores 

En una final anticipada de la Copa Libertadores, Cruzeiro recibió a Flamengo por los cuartos de final. El partido, que se jugó con dientes apretados en el Mineirao, se abrió con una obra de arte: el ecuatoriano Keny Arroyo hizo un golazo que competirá por ser el mejor de esta edición del torneo de la Conmebol.

El extremo, formado en la cantera de Independiente del Valle, recibió la pelota dentro del área del Mengao , hizo pasar de largo a un defensor del elenco carioca y luego la colgó de un ángulo, con un derechazo que llevó tanta potencia como efecto. Golazo.

El de este miércoles en Belo Horizon te fue el primer tanto del tricolor en esta edición de la Libertadores. Para celebrarlo, Arroyo imitó a un compatriota: metió el Topo Gigio de Jordy Caicedo. A diferencia del punta de Huracán en el clásico ante San Lorenzo, lo hizo de cara a sus propios hinchas…

Golazo de Keny Arroyo en la Libertadores. Golazo de Keny Arroyo en la Libertadores.

Sin deferencias entre dos candidatos

Pese al golazo de Keny Arroyo, Cruzeiro no pudo festejar en su casa: empató 1-1 ante Flamengo. El tanto de la igualdad de los cariocas, que llegó tras una falta que reclamaron los locales (el árbitro fue Yael Falcón Pérez), lo hizo una de las figuras del Mengao: Lucas Paquetá convirtió en una de las primeras pelotas que tocó.

El partido de vuelta, para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se jugará el miércoles 19 de agosto, en el Maracaná. En caso de otro empate, la serie de definirá por penales. El vencedor de este cruce irá contra el ganador de Independiente del Valle vs Deportes Tollima.

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