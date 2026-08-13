​Marcone: del “entendemos al hincha” al “pedimos disculpas” 

Iván Marcone puso la cara después del duro golpe que sufrió Independiente. Tras el papelón frente a Atlético Tucumán, que terminó con una goleada 4-0 y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, el capitán del Rojo habló en representación del plantel y pidió disculpas al hincha por la actuación del equipo.

Marcone pide disculpas a los hinchas

“ Pedir disculpas al hincha que siempre apoya, que paga su cuota, que siempre espera algo del equipo. Estamos dolidos por la actuación y por el resultado. No se lo pudimos dar. El equipo está muy dolido, está golpeado. Estamos sintiendo los golpes”, expresó el mediocampista central, quien fue el único futbolista del plantel que habló luego de la dura derrota.

Marcone también reconoció el enojo de los hinchas y asumió la responsabilidad por el momento que atraviesa el equipo. “ Habrá 12 o 13 jugadores con experiencia, el resto son todos chicos. Nos tenemos que hacer cargo. Entendemos al hincha, entendemos la reprobación, el enojo y la crítica. Tenemos que dar otra imagen. Hay que trabajar todos los días más, hay que seguir poniendo el pecho. Entiendo el enojo, el hincha tiene razón”, manifestó.

Relación con el técnico Gustavo Quinteros

A la hora de explicar lo sucedido ante Atlético Tucumán, el capitán admitió que al equipo le está costando reaccionar cuando recibe un golpe. “Es difícil explicar. No convertimos el golpe, después viene el gol de ellos. Nos está costando levantar los partidos. Los responsables somos los grandes. Nosotros hablamos porque estamos en deuda. Hablamos puertas adentro y trabajamos el doble y las cosas no salen”, sostuvo.

Consultado por la relación con Gustavo Quinteros, el capitán evitó alimentar cualquier tipo de polémica y aseguró que el vínculo con el entrenador es normal. “Es una relación normal la que tenemos con el técnico. Él hará su autocrítica y nosotros hacemos la nuestra. Somos un plantel corto, pero no nos está alcanzando. Yo me responsabilizo por el plantel”, afirmó.

Por último, Marcone se despegó de las cuestiones vinculadas al mercado de pases y a las decisiones dirigenciales, y dejó en claro que su prioridad está puesta en lo que sucede dentro de la cancha. “El motivo por lo que no llegan o lo dirigencial, no nos metemos. Yo tengo que ir al vestuario y encarar el próximo partido”, concluyó.

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