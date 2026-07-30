​Sonrisas, reencuentro con Luis Suárez y fútbol: así fue el regreso de Lionel Messi al Inter Miami 

Momento de cambiar el chip y volver al trabajo. Este miércoles, oficialmente se terminaron las vacaciones de Lionel Messi. Tras la final del mundo ante España, el Diez se refugió con sus afectos en Rosario para recargar energías antes de encarar el tramo final de la temporada 2026 con el Inter Miami.

El martes por la noche, el rosarino se subió al avión junto a su familia y partió rumbo al sur de la Florida. Sin tiempo que perder, ya que su equipo está en plena competencia en la MLS, Messi se presentó a la práctica del Inter Miami: llegó con su termo dorado y el inseparable mate.

Con una sonrisa de oreja a oreja, a Leo se lo vio muy cerca de su gran amigo Luis Suárez, con quien ingresó al campo de juego del coqueto predio de la Garzas en Miami. Saludó en un breve video para las redes sociales y trabajó a las órdenes de Guillermo Hoyos.

La sonrisa de Leo en la práctica. La sonrisa de Leo en la práctica.

Como se pudo observar en las imágenes que subió el club , Messi hizo trabajos con pelota junto a sus compañeros, entre los que estuvo ni más ni menos que el brasileño Casemiro, uno de los refuerzos estrella para el segundo semestre.

¿Cuándo podría volver a jugar Messi?

Las Garzas ya iniciaron su temporada de la MLS (ganaron los dos partidos que disputaron), por lo que, en caso de que él y el entrenador Guillermo Hoyos lo dispongan, ya podría tener acción este mismo sábado, cuando el Inter reciba a Columbus Crew, a pesar de que no está confirmada su presencia.

De todas formas, si su regreso a las canchas de manera oficial no se da en dicho encuentro, todo indicaría que Messi reaparecerá en la primera fecha de la Leagues Cup, que será el miércoles 5 de agosto frente a Atlético San Luis de México. Y ese es un torneo que Leo conoce de sobra: fue el primero que ganó en su arribo a Miami.

Cabe recordar que la vuelta del 10 -aunque no de manera oficial- pudo haber sido en el All-Star Game de la MLS que, justamente, coincide con el día en el que volvió a los entrenamientos: la ausencia de Messi en dicho evento (en el que las mayores figuras del torneo se enfrentan con las de la liga mexicana y él fue invitado junto a De Paul) ya es sabida hace unos días, por lo que recién se lo podrá ver cuando vuelva a pisar el verde césped con la camiseta del Inter.

El 10 no jugará el All-Star Game (AP Photo/Rebecca Blackwell). El 10 no jugará el All-Star Game (AP Photo/Rebecca Blackwell).

El calendario del Inter Miami

Sábado 1 de agosto: vs. Columbus Crew, por la MLS.

Miércoles 5 de agosto: vs. Atlético San Luis, por la Leagues Cup.

Sábado 8 de agosto: vs. Monterrey, por la Leagues Cup.

Miércoles 12 de agosto: vs. León, por la Leagues Cup.

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