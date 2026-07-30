​Palacios y un 2026 que es una pesadilla: afuera de la revancha en Chile 

El presente que le toca atravesar a Carlos Palacios es realmente complicado. Muy distinto a lo que fue su 2025, cuando se consolidó como una fija en el equipo de Claudio Ubeda. El chileno se operó de la rodilla a principio de año y, desde entonces, no logró recuperar continuidad ni volver al 100% desde lo físico. Entre complicaciones y nuevas molestias (ahora, en el aductor), atraviesa un momento difícil en una zona de la cancha donde buscaba transformarse en una alternativa importante para Rodolfo Arruabarrena.

A comienzos de año, en un contexto similar al actual, con un plantel diezmado por las lesiones, Palacios debió pasar por el quirófano por una sinovitis crónica con la que convivió durante 2025 y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Esa intervención lo dejó sin actividad durante prácticamente todo el primer semestre. Porque le costó más de lo esperado poder volver a entrenar con el grupo.

El chileno tuvo siete meses de inactividad. (Prensa Boca) El chileno tuvo siete meses de inactividad. (Prensa Boca)

En el receso, cuando viajó de Argentina a Chile para las vacaciones, la Joya metió la pata con sus declaraciones al plantear la posibilidad de dejar Boca para volver a Colo Colo. Sus dichos no cayeron bien y de ninguna forma pensaron en dejar ir a un jugador que llegó por 5.000.000 de dólares.

Un segundo semestre similar

Con la llegada del Vasco Arruabarrena, la segunda parte del año parecía volver a ponerlo en los planes del DT. Palacios logró recomponerse desde lo físico y lo futbolístico durante la pretemporada, que pudo realizar completa. Después de siete meses sin jugar, volvió a sumar minutos oficiales ante Sarmiento por Copa Argentina, donde tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo y disputó 17 minutos.

Palacios estaba dentro de los planes del Vasco y terminó sufriendo una nueva molestia. (Prensa Boca) Palacios estaba dentro de los planes del Vasco y terminó sufriendo una nueva molestia. (Prensa Boca)

Pero luego volvieron los problemas. El chileno sufrió una sobrecarga en el músculo pectíneo que lo dejó afuera de los partidos ante O’Higgins y Riestra. Y cuando parecía que podía regresar, después de sumarse al grupo este lunes, volvió a resentirse en la práctica del martes y no pudo completar el entrenamiento.

Sin viaje a Chile

Así, el 2026 de Palacios todavía no encuentra rumbo ni una salida definitiva a las lesiones que lo tienen a maltraer y que lo alejaron del campo durante siete meses, sin contar aquellos minutos por Copa Argentina. Para encontrar la última vez que completó los 90 minutos hay que remontarse al 7 de diciembre de 2025, en la eliminación ante Racing por el Clausura.

El mediocampista se resintió y no forma parte de la nómina para viajar a Chile. (Prensa Boca) El mediocampista se resintió y no forma parte de la nómina para viajar a Chile. (Prensa Boca)

En la previa del partido decisivo de este jueves, el mediocampista volvió a quedar afuera de la lista de convocados por una molestia muscular, justo cuando parecía que podía regresar y convertirse en una variante importante para el Vasco en esa zona de la cancha.

La lista de convocados de Boca vs O’Higgins, sin Palacios. La lista de convocados de Boca vs O’Higgins, sin Palacios.

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