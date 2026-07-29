​La IFAB habilitó un polémico ensayo: si el arquero necesita atención médica, uno de sus compañeros deberá salir durante un minuto 

La novedosa medida que el fútbol inglés pretende poner a prueba para combatir las supuestas lesiones tácticas de los arqueros dio un paso fundamental. La International Football Association Board publicó oficialmente el protocolo experimental que permitirá dejar durante un minuto con diez jugadores al equipo cuyo arquero necesite atención médica.

La confirmación llegó a través de la Circular número 34, la misma en la que la IFAB aclaró la regla de la confusión de identidad. El ensayo busca desalentar las interrupciones provocadas por presuntas lesiones de los arqueros.

La medida todavía no tiene el estatus de regla de aplicación general. Se trata de un ensayo al que podrán sumarse las competiciones interesadas, siempre que soliciten previamente una autorización escrita a la IFAB antes del comienzo del torneo correspondiente.

El Dibu, lesionado en el Mundial (Foto: Reuters). El Dibu, lesionado en el Mundial (Foto: Reuters).

La nueva circular de la IFAB, detalla cómo deberá aplicarse el protocolo en caso de que un arquero necesite atención médica… “Lesiones tácticas por parte del guardameta. Este protocolo de ensayo busca impugnar las lesiones tácticas por parte del guardameta”, destacaron.

“Excepto en determinadas circunstancias, en el caso de que el guardameta requiera atención médica sobre el terreno de juego y/o se interrumpa el juego porque el guardameta haya sufrido o se sospeche que ha sufrido una lesión, un jugador de campo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto”, explicaron.

Esta medida tiene como objetivo penalizar al equipo que busque perder tiempo mediante la atención médica al arquero (en esos casos se detiene el partido, mientras el portero es atendido), algo que cada vez es más habitual, no solo en el fútbol argentino…

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