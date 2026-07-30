​Se suman a la UEFA: AFC y Concacaf se plantaron contra la FIFA por el proyecto de inversión privada 

Estalló el conflicto de intereses en el fútbol internacional. La FIFA, comandada por Gianni Infantino, volvió al ojo de la polémica con la propuesta de crear una nueva sociedad que gestione las competencias más importantes del organismo, como el Mundial. La respuesta de la UEFA no se hizo esperar y, este miércoles, la AFC y Concacaf también se pronunciaron en contra…

Ambas confederaciones expresaron su decepción ya que, según dieron a conocer en sus respectivos comunicados, ninguna fue consultada por la FIFA a la hora de tomar su decisión. “Concacaf solo tuvo conocimiento de este asunto a través de informes de los medios y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa”, escribieron desde la entidad de Centro y Norteamérica.

En una línea similar, la organización asiática enfatizó en la importancia de tomar las decisiones en conjunto. “Si bien reconocemos la importancia de explorar enfoques innovadores que puedan fortalecer el futuro del fútbol mundial, las iniciativas de esta envergadura y trascendencia deben fundamentarse en los principios de buen gobierno, transparencia y una consulta significativa”, expresaron en su sitio oficial.

Victor Montagliani, presidente de la Concacaf. (Fuente: Concacaf) Victor Montagliani, presidente de la Concacaf. (Fuente: Concacaf)

Así, y con la anterior respuesta de la UEFA, la FIFA Forward Enterprise ya cuenta con tres confederaciones detractoras en apenas un día. “ Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es algo que la FIFA pueda vender”, habían asegurado desde Europa.

Los comunicados completos de AFC y Concacaf

AFC

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha tomado nota del anuncio de la FIFA relativo a la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE).

La ​​AFC no fue consultada sobre dicha propuesta y expresa su decepción por el hecho de que un asunto de tal trascendencia haya trascendido a la opinión pública antes de que la familia de la AFC tuviera la oportunidad de examinarlo y debatirlo a través de los canales de gobernanza adecuados y establecidos.

Si bien la AFC reconoce la importancia de explorar enfoques innovadores que puedan fortalecer el futuro del fútbol mundial, las iniciativas de esta magnitud y trascendencia deben fundamentarse en los principios de buena gobernanza, transparencia y una consulta significativa. Las decisiones que puedan reconfigurar el futuro comercial y financiero de este deporte requieren una consulta exhaustiva y previa con las confederaciones, las asociaciones miembro y otras partes interesadas pertinentes antes de presentar cualquier propuesta ante los órganos de decisión competentes.

La AFC está firmemente convencida de que todas las partes interesadas deben disponer de información suficiente y del tiempo adecuado para evaluar la propuesta en su totalidad, incluidas sus implicaciones en materia de gobernanza, así como sus aspectos jurídicos, comerciales y estratégicos. Este proceso resulta esencial para garantizar que cualquier decisión refleje los intereses colectivos de la comunidad futbolística mundial y refuerce la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA.

Como una de las seis confederaciones del fútbol mundial, la AFC mantiene su compromiso con el crecimiento continuo del fútbol a nivel global.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC. (AFP) Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la AFC. (AFP)

Concacaf

Declaración de Concacaf sobre la Propuesta de FIFA Forward Enterprise

“Concacaf solo tuvo conocimiento de este asunto a través de informes de los medios y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso.”

Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el deporte de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier discusión con los organismos de gobierno relevantes y las partes interesadas.

Como líderes en el fútbol, somos los custodios del deporte. Colectivamente, la FIFA, las Confederaciones y cada Asociación Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por una buena gobernanza, procesos sólidos y una administración a largo plazo.

Este es el marco dentro del cual opera Concacaf. Confiamos en que todos dentro de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera.”

La nueva empresa que impulsa la FIFA

La FIFA confirmó esta semana que el proyecto para crear la FIFA Forward Enterprise deberá ser aprobado por sus 211 asociaciones miembro antes de ponerse en marcha. Según explicó el organismo, el objetivo es optimizar la explotación comercial de sus competencias y generar mayores ingresos para reinvertir en el desarrollo del fútbol a nivel global.

En el comunicado oficial, la entidad detalló que, si la propuesta recibe el visto bueno, cada asociación nacional accederá a 20 millones de dólares en financiación extraordinaria para proyectos especiales del nuevo programa FIFA Fast-Forward (FFFP). A esa cifra se sumarían otros 20 millones de dólares correspondientes al programa FIFA Forward para el ciclo 2027-2030, un monto considerablemente superior a los 8 millones de dólares previstos inicialmente para ese período.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Reuters) Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (Reuters)

La conducción encabezada por Infantino sostiene que el plan permitirá fortalecer las estructuras del fútbol en todos los continentes mediante una distribución más amplia de los recursos. Sin embargo, la iniciativa también despertó críticas de distintos sectores que consideran que la FIFA avanza hacia un modelo cada vez más orientado al negocio.

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