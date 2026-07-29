​Marcos Rojo, tras el empate de Racing ante Central: “Nos plantamos ante un gran rival” 

Marcos Rojo jugó con la autoridad que siempre se espera de él en Racing. En un partido que bajó mucho su nivel en el segundo tiempo, el defensor regresó a la titularidad con un rendimiento sólido. Tras ir al banco de los suplentes ante Gimnasia, luego de regresar al plantel un día tarde desde los Estados Unidos (fue a presenciar la final de la Copa del Mundo), el zaguero de 36 años transmitió seguridad en el Gigante de Arroyito a fuerza de buenos cierres, rechazos ante centros desde los costados y prolijidad en la salida.

“Vinimos a jugar en una cancha muy difícil, contra un gran rival que tiene jugadores de jerarquía”, arrancó el defensor, que venía de ser muy bien reemplazado por el juvenil Gonzalo Escudero ante el Lobo. Por eso no eran pocos los hinchas de Racing que preferían que el pibe siguiera desde el arranque.

El defensor estuvo sólido de arriba y abajo. FTP CLARIN El defensor estuvo sólido de arriba y abajo. FTP CLARIN

Pero Rojo casi no tuvo fisuras en su reaparición en una cancha brava, apoyado en su fuerte personalidad y mil batallas. “Nos plantamos e hicimos nuestro partido. ”Fuimos inteligentes, tuvimos chances claras en el primer tiempo, los agarramos mal parados. Y no las pudimos concretar”, agregó Rojo.

El zaguero aportó salida clara por abajo. FTP CLARIN El zaguero aportó salida clara por abajo. FTP CLARIN

En la etapa inicial se vio un equipo que empezó a sentirse cómodo con ataques al espacio, de contra. De hecho, por esos caminos fue como más hizo sufrir a Rosario Central.

La idea con que fue Racing al Gigante, según Rojo

Sin embargo, Rojo aseguró que la idea inicial de Racing no era jugarlo con esa postura: “Vinimos a disputar la pelota, Juan Pablo (Vojvoda) nos pide que tengamos un bloque medio o alto, presionando. Tratamos de hacerlo”.

Cómo ve Rojo al plantel de Racing

Consultado sobre qué aspectos considera que deben mejorar el equipo, Rojo expresó que “ el grupo se encuentra muy bien, muy unido, estamos trabajando muy bien y eso se viene viendo en la cancha, el técnico nos da la confianza”.

Rojo es un líder muy importante para Vojvoda y le demostró que atraviesa un buen momento.

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