​Si se va Coudet, ¿quién agarra? El mapa de técnicos que River buscó en 2026 

No es cuestión de hacer click en “search”: para River, hallar exitosamente a un reemplazante para Eduardo Coudet en caso de que el deté confirme oficialmente su salida implicará un desafío. Porque la crisis futbolística que atraviesa el equipo luego de la eliminación de la Sudamericana -que se suma al contexto local: está fuera de las zonas de playoff y de clasificaciones internacionales 2027– vuelve al buzo de entrenador lo suficientemente pesado como para imaginar una elección innovadora… ¿y hay chances para Ramón Díaz?

El antecedente más reciente -el que se produjo ante la renuncia de Marcelo Gallardo; el designado fue Eduardo Coudet– marca que hay ciertos apellidos que están dentro del gusto de la dirigencia: Pablo Aimar, vinculado a las Juveniles y al CT de la Selección Mayor; Hernán Crespo, actualmente en Atlas; y Santiago Solari, con pasado en el club y con un perfil que empatiza con el estilo institucional; supieron figurar en la nómina de candidatos a suceder a MG. En esa línea, también se nombró a Gabriel Milito, quien a diferencia de los otros técnicos no tiene historia ligada a Núñez.

¿Qué pasaría si, llegado el caso, la dirigencia quisiera retomar aquellos planes? Caso por caso, no todo es tan sencillo. Porque Crespo, quien a fines de febrero estaba ligado a San Pablo, ahora está encabezando a un Atlas que marcha 2° en el Apertura de México, con 12 puntos. Con un mes y 11 días de antigüedad en el cargo, traerlo demandaría que Valdanito rompa el contrato que tiene firmado hasta 2028. ¿Habrá, acaso, alguna cláusula que se lo permita?

Los candidatos para dirigir a River en caso de que salga Coudet. Los candidatos para dirigir a River en caso de que salga Coudet.

El contexto, en tanto, no parece amigo de la opción Solari. Si bien se pondera al Indiecito por su potencial, el actual Director de Fútbol del Real Madrid (volvió en 2023; llegó a dirigir al primer equipo del RM en 2018) no ha tenido kilómetros recorridos en el fútbol doméstico y eso no hace match con las urgencias de un entrenador que conozca la temperatura y el estilo argento. Si en aquella oportunidad, post Gallardo, ya era difícil pensarlo como una opción inmediata, la coyuntura ahora obliga a achicar los márgenes de error.

¿Y Aimar? Al igual que Diego Placente, quien también sonó aunque con menor fuerza, el Payasito forma parte del proyecto de Lionel Scaloni. Es cierto que el entrenador de la Selección Argentina dejó entreabierta la puerta de un adiós a fin de año, tanto como que en la AFA consideran que puede llegar a revertirse esa posición: el objetivo es que el actual CT renueve hasta el 2030. Aun si no ocurriera, Pablo César tiene contrato con AFA y su plan de dirigir a los talentos jóvenes no hace match con las necesidades de River.

Más complicado está la chance de Gabriel Milito, quien dirige al Chivas de Guadalajara desde 2025. Cuarto en el campeonato, a apenas tres puntos del líder América y a dos del Atlas de Coudet, iniciar una conversación para repatriar al Mariscal parece fuera de contexto. “No tengo nada para decir. Ya algo me conocen… Tengo un compromiso muy grande con este club y estoy enfocado solamente en eso”, respondió hace algunos días, cuando fue consultado ante el tambaleo de Coudet en el cargo.

El caso Ramón Díaz es complicado. Porque hace 45 días, el deté -que se encuentra sin club- manifestó cuáles fueron las diferencias con la dirigencia que por entonces encabezaba Rodolfo D’Onofrio e incluso con Enzo Francescoli, todavía vinculado a River en el rol de cabeza del fútbol.

Ramón Díaz. Foto: REUTERS. Ramón Díaz. Foto: REUTERS.

En esa línea, el ex presidente respondió un tajante “no” cuando hace unos días y en diálogo con La Red le consultaron si veía al Pelado como entrenador del primer equipo en el futuro. ¿Acaso el contexto motorizará un cambio de postura? Por historia, cuenta con espalda. La misma que tiene Gallardo, aunque resulta inverosímil imaginar un retorno seis meses después de su renuncia.

Por lo pronto, a la espera de que se conozca cómo procederá Coudet tras la eliminación en la Copa Sudamericana, el mapa para eventualmente hallarle un reemplazo a Chacho no está nada sencillo.

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