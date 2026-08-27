​A qué hora juegan Las Leonas vs. Australia por las semis del Mundial de hockey 2026 y dónde ver el partido de hoy EN VIVO 

Por las semifinales del Mundial de Países Bajos y Bélgica, Las Leonas enfrentan este jueves a Australia a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. Transmiten ESPN 2 y Disney+ Premium.

Argentina llega invicta, con tres triunfos y dos empates, y está a dos victorias de conquistar su tercera Copa del Mundo, tras los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010. Las Aussies, en cambio, ganaron uno de sus cinco partidos, empataron tres y perdieron el restante.

Cabe recordar que, Las Leonas se impusieron en los últimos cuatro cruces ante Australia por la Pro League: dos triunfos 2-1 en Santiago del Estero en 2025 y victorias 1-0 y 3-0 en Australia, en 2026.

No será la primera vez que se crucen en semifinales de un Mundial: Australia ganó 4-2 en Utrecht, Países Bajos, 1998, mientras que Argentina se tomó revancha con un 1-0 en Perth 2002, antes de vencer por penales a Países Bajos en la final y conquistar su primera Copa del Mundo.

27/08/2026, 07:02 Cómo llega Argentina a esta instancia Argentina llega invicta en este Mundial, con tres triunfos y dos empates, y está a dos victorias de conquistar su tercera Copa del Mundo, tras los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010. Las Aussies, en cambio, ganaron uno de sus cinco partidos, empataron tres y perdieron el restante.

27/08/2026, 07:00 A qué hora juegan Las Leonas por las semis del Mundial Las dirigidas por Fernando Ferrara irán por un lugar en la final de la Copa del Mundo este jueves, desde las 15.30, ante Australia. El partido será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Las Leonas buscan ante Australia el pase a la final del Mundial.

(EFE). Las Leonas buscan ante Australia el pase a la final del Mundial.(EFE).

​