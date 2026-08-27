​Ganó todo con Messi en el Barcelona, ahora es DT y clasificó a un humilde equipo a la fase de liga de la Champions 

Una de las grandes historias que dejó la fase previa de la Champions League tiene como protagonista a un ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona. Este miércoles se dio la clasificación a la fase de liga del Slovan Bratislava, que tiene como DT de un ex futbolista que ganó todo el Diez en el Culé, en aquel equipazo que armó Pep Guardiola.

El equipo eslovaco, que viene de ser campeón del campeonato de su país, tuvo que pasar tres rondas para acceder a la fase principal del torneo de la UEFA. Eliminó al Iberia 1999 de Georgia, al Mjällby AIF de Suecia y al Celje de Eslovenia, rival al que dejó afuera este miércoles en su casa.

El ex compañero de Messi que es sensación en la Champions

El DT detrás del sorpresivo equipo que se medirá ante los gigantes del Viejo Continente es ni más ni menos que Yaya Touré. El ex volante fue compañero de Lionel Messi en el mítico Barcelona de Pep Guardiola: juntos fueron parte de aquel triplete de Champions, Liga y Copa del Rey en la temporada de 2008/09.

Yaya Touré con Messi en el Barcelona. Yaya Touré con Messi en el Barcelona.

El marfileño, que fue un exquisito mediocampista todoterreno, jugó 91 partidos junto al rosarino en el Blaugrana. “El mejor jugador con el que he jugado es Messi. Alguna vez escuché a Evra o a Tevez decir que Cristiano Ronaldo trabaja muy duro, pero Messi es diferente. Es un genio. Es algo natural”, dijo el africano hace algunos años.

Luego de jugar en el Barcelona y ser clave en el Manchester City, Yaya Touré se retiró en 2020, tras pasar una campaña en el fútbol de China. Y desde que colgó los botines comenzó a su carrera en los bancos de suplentes: f ue asistente en el Olimpik Donetsk de Ucrania, Akhmat Grozny de Rusia y el Standard Lieja de Bélgica.

Antes de lanzarse como DT principal, el marfileño fue el ayudante de Roberto Mancini en la selección de Arabia Saudita, entre 2023 y 2024. Su primer trabajo como cabeza de grupo se dio ahora en el Slovan Bratislava.

Touré asumió en uno de los grandes de Eslovaquia luego de la salida del histórico Vladimír Weiss, quien volvió a tomar las riendas de la selección de ese país. Su inicio como entrenador fue excelente: además de clasificar a la Champions , lleva diez partidos invicto (con ocho triunfos y dos empates).

Yaya Touré en el Slovan Bratislava. Yaya Touré en el Slovan Bratislava.

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