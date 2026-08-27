​¿Por qué el Barcelona no realizará su homenaje a los campeones del mundo? 

El fútbol tiene el poder de unir a aquellos que piensan distinto y, por un rato, poner del mismo lado a todos los ciudadanos de un país. Sin embargo, a veces, ni con la pelota alcanza. España, reciente campeón del mundo, es la viva prueba ello.

El pasado fin de semana; Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte fueron silbados por el público presente en el estadio del Athletic Bilbao. No fue nada personal, mas bien la manifestación de un conflicto histórico: independentismo vs. nacionalismo español. Y el seleccionado no escapa de esa lógica, más allá de la copa ganada en Estados Unidos.

Aquel incidente ocurrió en el País Vasco, pero en Cataluña la situación no es muy diferente. Y un reciente altercado entre los fanáticos del Barcelona y la Policía Nacional llevó a que el presidente del Barsa, Joan Laporta, suspendiera el homenaje que el Blaugrana le iba a realizar este jueves en el Camp Nou a sus jugadores que se consagraron en el torneo de la FIFA.

El mandatario pidió respeto y garantizar la libertad de expresión. (EFE). El mandatario pidió respeto y garantizar la libertad de expresión. (EFE).

Las palabras de Laporta

El mandatario del club donde Lionel Messi es ídolo se pronunció en contra de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad en la previa del duelo disputado el domingo 23 de agosto. El Barsa visitó Elche para enfrentar al equipo de la ciudad y, si bien goleó 5-0, fuera de la cancha la situación fue preocupante.

Los oficiales atacaron fanáticos que portaban la estelada, una bandera que representa el independentismo catalán y que suele ser costumbre en los encuentros del cuadro azulgrana, por supuestos “desacatos a la autoridad”. También, los gendarmes retiraron las banderas que tenían los hinchas.

La bandera que representa el independentismo de Cataluña. La bandera que representa el independentismo de Cataluña.

” No es el contexto ni el momento más apropiado. El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie. En su lugar, se realizará un acto de exaltación de la estelada, que representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes“, dijo el dirigente en una conferencia de prensa realizada este miércoles.

A su vez, el diputado del Parlamento de Cataluña expresó: ” Es una manera de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio. Se debe respetar nuestro símbolo porque representa nuestros anhelos de libertad. Las imágenes son espeluznantes y muy claras. Una vez reconfirmados los hechos, pedimos que se apliquen las sanciones y los castigos pertinentes”.

Por último, agregó: “Que el acto sirva para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que este elemento deje de estar estigmatizado por las fuerzas de seguridad y orden público del Estado“.

Los campeones del mundo que se quedaron sin reconocimiento

El Barcelona jugará contra el Athletic Bilbao en su casa, este jueves, a partir de las 16 de la Argentina. Será un enfrentamiento con una enorme cantidad de campeones del mundo. A los mencionados Simón, Williams y Laporte, les tocará quedarse sin un reconocimiento a los cracks del local: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Rodri y Lamine Yamal.

Rodri, el Balón de Oro del Mundial que de momento no será homenajeado. (EFE). Rodri, el Balón de Oro del Mundial que de momento no será homenajeado. (EFE).

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