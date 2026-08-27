​Oficial: Franco Colapinto continuará en Alpine en 2027 

No estaba confirmado, pero desde junio que todo apuntaba a que Franco Colapinto, a quien le vencía su contrato como piloto titular de Alpine a fines de este 2026, iba a continuar en el mismo lugar en la escudería francesa el próximo año. Y este jueves por la mañana, se oficializó: habrá más de Fran en la Fórmula 1 en 2027.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de Alpine con un simpático video. En el mismo, aparecen en una reunión Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, y Pierre Gasly y Colapinto, los pilotos. De repente, ingresa a la sala Steve Nielsen, director general del equipo, para mostrarles un cuadro en el que aparecen pintados ellos tres.

En ese momento, Briatore lo interrumpe y le menciona “Steve, esto es 2026. La alineación. Están estos dos tipos…”. Nielsen responde: “Ah, ¿querés 2027?”. Y el italiano insiste: “Quiero 2027. ¿Es diferente? Es solo que… Pierre, sabés que ya apareciste en la pintura de 2027…”.

Ahí es cuando Colapinto interrumpe. “¿Y yo?”, pregunta. “¿Querés estar en 2027?”, le responde Briatore. “¡Sí! Por favor”, le dice el pilarense.

“Bueno, decile al pintor que nos quedamos con estos mismos para 2026 y 2027“, señala el italiano. “O sea, ¿los mismos?”, pregunta Nielsen. Y Briatore concluye: “Los mismos. Estamos ahorrando dinero“. Tras despertar las risas de Gasly y Colapinto, estrecha manos con ambos y entonces el video cierra.

Luego, Colapinto, a quien le habían preguntado en la previa al reciente GP de Países Bajos por su futuro pero decidió esquivar la consulta, posteó en sus redes sociales la noticia con una serie de fotos y un mensaje: ” Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo. 2027, vamos con todo“.

Antes de la carrera del GP de Barcelona, que tuvo lugar el 14 de junio y donde el argentino fue 10° (había sido octavo en carrera pero lo penalizaron y bajó hasta ese puesto), se habló mucho de su posible reemplazo por parte de Fernando Alonso para el año que viene. Pero a Briatore le preguntaron sobre la posibilidad de mantener a Colapinto como piloto, a sabiendas de que Gasly ya estaba asegurado como piloto titular hasta 2028, y dejó una respuesta sugerente.

“Si Franco está rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Pierre (Gasly) es como es ahora… ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos muy bien a Pierre. Estamos en el momento de consolidar técnicamente al equipo y lograr consistencia. Nos quedan muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón veraniego, decidiremos“, fue la frase del italiano de 76 años. Y ahora, poco más de dos meses después, llegó la confirmación.

En lo que va del año, Colapinto lleva 12 Grandes Premios disputados, con un total de 19 puntos obtenidos que lo ubican 12° en el Campeonato de Pilotos. Y en el de Constructores, Alpine se posiciona sexto con 63 unidades acumuladas, convirtiéndose en una de las revelaciones de la temporada tras apostar -desde el 2025- gran parte de sus recursos al desarrollo del auto 2026 construido bajo el nuevo reglamento técnico y aparece como uno de los proyectos con mayor potencial de crecimiento para los próximos años. Tanto que Briatore vaticinó que el equipo francés estará en condiciones de pelear por el título en el 2028 o 2029.

Enorme noticia para el pilarense de 23 años, quien volverá a la acción el fin de semana del 4 al 6 de septiembre, cuando se lleve a cabo el GP de Italia en Monza.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly. (Foto: Alpine) Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly. (Foto: Alpine)

Luego, en otro video publicado por Alpine, Colapinto volvió a dejar más frases tras la noticia: “Hola a los pilotos de 2027. No me voy a ningún lado. Voy a continuar con el equipo. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia y de un equipo que me dio una oportunidad increíble. Estoy muy agradecido con todos en el equipo, con Flavio, con todos en Enstone, en la fábrica, que nos dan este increíble auto; un auto que está funcionando cada vez mejor y que nos da esta posibilidad de sumar puntos y de llevar al equipo hasta arriba.

Estoy muy feliz de continuar junto a Pierre, muy feliz con el trabajo que estamos haciendo con el equipo y, sí, muy orgulloso de tener esta oportunidad de seguir demostrando lo que podemos hacer. Y, por supuesto, estoy muy agradecido por todo el apoyo de los fanáticos, por todo el apoyo de los argentinos que quieren verme hacerlo bien, de quienes vienen a apoyarme carrera tras carrera.

Y sí, sigamos empujando, sigamos mejorando. Todavía queda mucho por venir. Esto es solo el comienzo. Así que seguiremos trabajando duro para llevar a Alpine y a Renault al lugar que se merecen, y tendremos un gran 2027 juntos. Chau. Nos vemos pronto”.

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