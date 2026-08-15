​Selección: una gastada de alto vuelo 

El tiempo de las gastadas en redes sociales también alcanza a las grandes compañías aéreas. En este caso, el CM de Aerolíneas Argentinas resolvió responder a una ironía de Ryanair , una empresa irlandesa con vuelos internacionales. Y ejecutó el procedimiento con mucha ironía.

Los europeos utilizaron un posteo del famoso periodista italiano Fabrizio Romano, quien publicó una foto de Rodri, volante de España, listo para volar por Ryanar hacia Manchester. Publicaron: “Solo volamos con ganadores, Argentina”. Entonces, la cuenta de X utilizó ese posteo y escribió: “Eso ya lo hicimos. Tres veces”, con las tres estrellas, y una foto de la delegación albiceleste de regreso desde Qatar a Buenos Aires, con los futbolistas con la medalla dorada.