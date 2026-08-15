​La oferta millonaria que llegó a Independiente por Gutiérrez: ¿Se va? 

La crisis llama a los oportunistas. Y en Independiente, que atraviesa días convulsionados después de la eliminación de la Copa Argentina al quedarse sin DT y con varios compromisos económicos por el resto del año, ya apareció uno. Desde Rusia llegó una oferta por Maximiliano Gutiérrez, uno de los futbolistas que podría dejarle un ingreso importante al Rojo.

El Dynamo Moscú ofreció 6.000.000 de euros por el 100% del pase del chileno. En Avellaneda, sin embargo, consideraron que la cifra no alcanza y respondieron con una contraoferta: 7.500.000 euros por la totalidad de la ficha. La intención es que, en caso de concretarse la salida, Independiente pueda quedarse con un margen mayor de la operación.

La negociación tiene una particularidad: Huachipato es dueño del 50% del pase de Gutiérrez. Y el club chileno todavía tiene pendiente cobrar los 2.000.000 de dólares correspondientes a la obligación de compra que Independiente asumió cuando incorporó al jugador, monto que debe abonarse en enero. Ante una eventual venta, los trasandinos estarían dispuestos a aceptar unos 3.500.000 de dólares ahora, además de recibir esos dos millones de la venta.

El interés del fútbol ruso por Gutiérrez no es nuevo. A mediados de junio, el Krasnodar había enviado una primera propuesta de seis millones de dólares, que fue rechazada. Luego elevó la oferta hasta 8.000.000 de dólares netos por el 100% de la ficha, aunque la operación finalmente no avanzó.

Gutiérrez llegó al Rojo el 21 de febrero, procedente de Huachipato, donde se formó. Apenas unos meses después, su nombre vuelve a aparecer en el mercado y puede transformarse en una pieza importante para las finanzas de un Independiente que necesita oxígeno.

El jugador forma parte de la Selección de Chile. El jugador forma parte de la Selección de Chile.

La posibilidad de que el chileno emigre al fútbol ruso es concreta. La dirigencia deberá definir que hacer con el nuevo entrenador: si lo vende para sanar las arcas del club o decide quedarselo y pelear el campeonato. La realidad es que el jugador bajó el rendimiento este semestre, y el tren puede pasar una vez…

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