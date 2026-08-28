​Se sorteó la Fase de Liga en la Champions League: así quedaron los cruces entre gigantes europeos 

Este jueves tuvo lugar el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2026/2027. El proceso dictó ocho rivales para cada equipo, con varios cruces más que interesantes ya desde el inicio de la competencia…

En primera instancia, cada equipo se medirá contra dos equipos de cada uno de los cuatro bombos que integraron el sorteo. Producto de esta disposición, varios clubes de los primeros dos lotes se verán las caras en la Fase de Liga.

Entre los cruces más resonantes, destacan aquellos que involucran al vigente campeón de la Orejona: el Paris Saint Germain, que se cruzará a dos gigantes en esta etapa. Por un lado, Barcelona, en condición de local, mientras que se medirán ante Manchester City en Inglaterra.

Otro choque interesante será el que enfrentará al Bayern Munich, semifinalista de la última edición del torneo, con el Arsenal, último subcampeón. Tanto Gunners como Bávaros tendrán otras dos paradas difíciles: para los de Inglaterra será Real Madrid en el Etihad, mientras que para los alemanes será el Atlético Madrid del Cholo Simeone en el Metropolitano.

El PSG y el Manchester City volverán a cruzarse en la Orejona. (EFE) El PSG y el Manchester City volverán a cruzarse en la Orejona. (EFE)

El máximo ganador de la Champions también tendrá partidos de gran atractiv o. El Real Madrid de Mourinho recibirá al Inter de Lautaro Martínez en el Santiago Bernabéu y, además del mencionado choque ante el Arsenal, viajará a Italia para enfrentarse a la Roma de Paulo Dybala.

Otros partidos entre grandes europeos incluyen Liverpool vs Atlético de Madrid, Inter vs Liverpool, Arsenal vs Borussia Dortmund, Barcelona vs Manchester City, Atlético de Madrid vs Manchester United, Borussia Dortmund vs Inter y Manchester United vs Bayern Munich.

El Real Madrid de Mou se medirá ante el Inter, Arsenal y Roma, entre otros cruces. (EFE) El Real Madrid de Mou se medirá ante el Inter, Arsenal y Roma, entre otros cruces. (EFE)

Todos los cruces entre gigantes en la Fase de Liga de la Champions League 2026/2027

PSG vs Barcelona

Bayern Munich vs Arsenal

Real Madrid vs Inter

Liverpool vs Atlético de Madrid

Inter vs Liverpool

Manchester City vs PSG

Arsenal vs Real Madrid

Arsenal vs Borussia Dortmund

Barcelona vs Manchester City

Atlético de Madrid vs Bayern Munich

Atlético de Madrid vs Manchester United

Borussia Dortmund vs Inter

Roma vs Real Madrid

Manchester United vs Bayern Munich

¿Cuándo se conocerá el fixture completo de la Fase de Liga de la Champions League?

La Fase de la Liga comenzará el 8 de septiembre y finalizará el 27 de enero de 2027. El fixture definitivo (días y horarios de los ocho partidos de cada equipo) se conocerá este sábado 29 de agosto.

El ganador de esta edición (la número 72) se clasificará para la Supercopa de Europa 2027, así como para la Champions League 2027/28, la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Por tercera vez, ya no hay grupos, sino una Liga en la que cada equipo disputa ocho partidos y, por una tabla general, se define los que avanzan directo a octavos de final (del 1° al 8°), los que juegan el playoff por un lugar en el Top 16 (del 9° al 24°) y los quedan eliminados (del 25° al 36°).

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