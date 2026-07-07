​Se paró el partido de Zverev porque hubo toque de queda en Wimbledon 

Alexander Zverev (3°) estaba demostrando una vez más por qué es candidato en Wimbledon, pero no pudo terminar su partido: vencía a Jiri Lehecka (14°) por 6-4, 7-5 y 3-3 y el toque de queda londinense le frenó el envión…

El reloj mostró las 23 en el All England y al alemán no le quedó de otra que abandonar la cancha y postergar su encuentro para este martes. ¿Por qué? La organización del torneo tiene un convenio con los vecinos de la zona: la actividad se interrumpe 60 minutos antes de la medianoche para que “no haya ruidos que molesten a la comunidad”.

Zverev ganaba con firmeza hasta el parate. (REUTERS/Jaimi Joy) Zverev ganaba con firmeza hasta el parate. (REUTERS/Jaimi Joy)

Lo demás se completó con normalidad: Flavio Cobolli (10°) le ganó a Alex de Miñaur (6°) por 7-5, 7-6 (4) y 6-3; Arthur Fery (114°) sacó a Grigor Dimitrov (146°) por 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (7), y Taylor Fritz (7°) derrotó a Alexander Bublik (11°) por 7-6 (1), 6-4 y 6-4.

Así las cosas, el único duelo de octavos por jugarse es Zverev vs. Lehecka, que se reanudará alrededor de las 11. Además, ya en cuartos, Jannik Sinner (1°) irá vs. Jan-Lennard Struff (74°) a las 9, y Novak Djokovic (8°), vs. Felix Auger-Aliassime (4°) a eso de las 11.30. Van por ESPN y Disney+ Premium.

Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen londinense, Cobolli dejó una imagen que rápidamente llamó la atención. Tras cerrar su victoria sobre el australiano De Miñaur, el italiano celebró con el clásico “Siuuu” de Cristiano Ronaldo.

Cobolli levantó los brazos y realizó el característico festejo del delantero portugués en el centro del court Nº 1 del All England Club. Pero no fue una casualidad, el italiano es un reconocido fanático del fútbol y así lo hizo saber: “Soy el mayor aficionado al fútbol que hay en el circuito. Estoy todo el día hablando de fútbol”.

Crédito: @rolandgarros

​