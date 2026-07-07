​La bronca de Pochettino tras la eliminación por el caso Balogun: “Estoy muy frustrado y decepcionado con la gente que se supone que debería entender” 

Luego de reconocerse como “el responsable del mal fútbol” de Estados Unidos en la caída 4-1 ante Bélgica, que determinó la eliminación del último anfitrión en octavos de final, Mauricio Pochettino también exteriorizó su malestar por todo el ruido que se generó y por las críticas que recibió después de que la FIFA habilitara a Folarin Balogun para disputar el partido, pese a que había sido expulsado en el encuentro de 16avos frente Bosnia y Herzegovina. “¿Cuál es el punto de insultar o de recibir un montón de malos mensajes o amenazas?”, preguntó el DT en conferencia.

“Para ser honesto, voy a decir una cosa, pero es algo muy personal. Estoy muy frustrado y muy decepcionado con la gente que se supone que debería entender la situación. Mezclan las cosas. Esto es personal, ¿eh? Y creo que no afectó nuestro rendimiento. La forma en que rendimos, rendimos, y no es una excusa y no podemos poner excusas. No fue nuestro, nuestro día”, comenzó Pochettino en su descargo.

Pochettino, caliente tras la eliminación de Estados Unidos y las críticas por el caso Balogun. REUTERS/Agustin Marcarian Pochettino, caliente tras la eliminación de Estados Unidos y las críticas por el caso Balogun. REUTERS/Agustin Marcarian

Y, evidenciando aún más su bronca, sumó: “Pero, ¿cuál es el punto de insultar o de recibir un montón de malos mensajes o amenazas? Si mi puesto es ser el director técnico y es una regla que es posible que la Federación pueda aplicar para intentar que el jugador pueda estar disponible. Pero mi puesto era entrenar al equipo. Y si tienes disponible a Balogun porque no utilizarlo. Si la FIFA permitió que que vos tengas al jugador, no es un problema.”

“Personalmente, me siento muy decepcionado con demasiada gente”, cerró el DT argentino.

Pochettino tras la eliminación: “Yo soy el responsable de este mal fútbol”

Mauricio Pochettino resultó el cuarto técnico argentino eliminado del Mundial, tras la derrota de Estados Unidos, 4 a 1 frente a Bélgica, en octavos de final. El primero fue Marcelo Bielsa con Uruguay. Luego, Sebastián Beccacece, en 16avos de final, con Ecuador, por la derrota contra México. En octavos: Gustavo Alfaro con Paraguay, frente a Francia. Misma instancia para Poche.

Pochettino, caliente tras la eliminación de Estados Unidos y las críticas por el caso Balogun. (AP Photo/Ted S. Warren) Pochettino, caliente tras la eliminación de Estados Unidos y las críticas por el caso Balogun. (AP Photo/Ted S. Warren)

El DT hizo autocrítica, tras reunir a todos los jugadores dentro de la cancha, y no endosó culpas. “No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego. Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol”, afirmó

“Esto es un proceso de aprendizaje. No jugamos el partido de la misma manera que el resto del Mundial. Hay diferentes razones. Quizá la explicación es demasiado fácil. Tenemos que chequear qué hicimos”, agregó el entrenador.

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