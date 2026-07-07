​Fuerte respuesta de Mbappé a la senadora paraguaya que lo discriminó 

Kylian Mbappé reaccionó con un fuerte posteo contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien había publicado un mensaje discriminatorio y de tono racista en su contra, poco después del partido en el que la Albirroja fue eliminada por los galos en octavos de final del Mundial 2026. El delantero publicó un texto muy contundente, que se sumó a uno anterior de la Federación de Francia.

La publicación de Mbappé

Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo.

Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país.

Nunca permitiré que personas como usted tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.

Qué fue lo que ocurrió

Amarilla quedó en el centro de la polémica por sus insultos contra Mbappé por el cruce con el arquero guaraní Orlando Gill.

En sus publicaciones, la legisladora apuntó directamente contra el capitán de Francia con frases de alto contenido discriminatorio. “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió en uno de los mensajes, donde además sostuvo que Mbappé “estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido” y que “ganaron de pedo”.

El posteo en X. (@CelesteSenadora) El posteo en X. (@CelesteSenadora)

En ese mismo posteo, continuó: “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

En otra publicación, volvió a insistir con sus críticas y también involucró al arquero paraguayo. “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, cerró en respuesta a un posteo de Olé sobre este cruce en el final del partido.

El posteo de la senadora en X. (@CelesteSenadora) El posteo de la senadora en X. (@CelesteSenadora)

Quién es Celeste Amarilla, la senadora paraguaya que quedó en el centro de la polémica

Celeste Amarilla es una senadora de Paraguay con trayectoria política dentro del Congreso nacional y conocida por un estilo frontal y declaraciones que en más de una ocasión generaron controversia pública. Integrante del ámbito legislativo, suele tener fuerte presencia mediática y actividad en redes sociales, donde acostumbra a expresarse sobre temas políticos y de actualidad.

Celeste Amarilla en el senado. Celeste Amarilla en el senado.

El comunicado de la Federación Francesa de Fútbol tras los dichos de Celeste Amarilla

La Federación Francesa utilizó sus redes para hacerle llegar su apoyo al jugador del Real Madrid y manifestar sus intenciones de denunciar a la senadora paraguaya.

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son totalmente aberrantes e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso de este tipo? Estos comentarios son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF presenta una denuncia ante el parquet con el fin de iniciar acciones judiciales”, aseguraron.

A su vez, sostuvieron: “La Federación brinda su total apoyo a su capitán, a sus jugadores y, de manera más general, a todas las víctimas de tales comentarios odiosos. Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”.

El cruce entre Mbappé y Gill tras el final del partido

El cierre del encuentro en Filadelfia dejó una situación particular entre Kylian Mbappé y Orlando Gill, uno de los jugadores más destacados de Paraguay pese a la eliminación. El arquero tuvo una actuación clave durante todo el partido, sosteniendo a su equipo en varios pasajes complicados e incluso tapando situaciones claras en un duelo en el que Francia terminó imponiéndose por 1-0, con un gol de penal convertido por el propio Mbappé.

Mbappé le negó el saludo a Gill. (foto: EFE) Mbappé le negó el saludo a Gill. (foto: EFE)

Más tarde, Gill explicó lo sucedido y reconoció su reacción en ese contexto .”Yo le pasé la mano, felicitándolo, y como no me dio bola entré en un momento de calentura. Después ya me tranquilicé”, señaló el guardameta, que igualmente valoró el rendimiento del equipo.

En su análisis del torneo, el arquero destacó la entrega de la selección paraguaya y añadió: “Paraguay lo dejó todo en el campo”, afirmó, aunque también lamentó la jugada decisiva del partido. “Si no hubiese existido ese penal, creo que lo íbamos a llevar al alargue”; cerró.

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