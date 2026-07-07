​Pochettino tras la eliminación: “Yo soy el responsable de este mal fútbol” 

Mauricio Pochettino resultó el cuarto técnico argentino eliminado del Mundial, tras la derrota de Estados Unidos, 4 a 1 frente a Bélgica, en octavos de final. El primero fue Marcelo Bielsa con Uruguay. Luego, Sebastián Beccacece, en 16avos de final, con Ecuador, por la derrota contra México. En octavos: Gustavo Alfaro con Paraguay, frente a Francia. Misma instancia para Poche.

El DT hizo autocrítica, tras reunir a todos los jugadores dentro de la cancha, y no endosó culpas. “No jugamos bien. Nunca estuvimos en el partido. Ni siquiera cuando empatamos. Desde el principio no pudimos participar en absoluto del juego. Bélgica fue mejor que nosotros y lo felicitamos. Lo merecieron. Yo soy el responsable de este mal fútbol”, afirmó

“Esto es un proceso de aprendizaje. No jugamos el partido de la misma manera que el resto del Mundial. Hay diferentes razones. Quizá la explicación es demasiado fácil. Tenemos que chequear qué hicimos”, agregó el entrenador.

Mauricio Pochettino tras la derrota. Mauricio Pochettino tras la derrota.

Video: TyC Sports

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