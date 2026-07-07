​Argentina vs Egipto: el mensaje del presidente egipcio antes del cruce por el Mundial 2026 

La histórica clasificación de Egipto a los octavos de final del Mundial 2026 no solo desató la euforia entre los hinchas. También tuvo una repercusión a nivel político . En la previa del cruce frente a la Selección Argentina, el presidente Abdel Fattah El-Sisi volvió a manifestar públicamente su respaldo a los Faraones y les dedicó un mensaje cargado de orgullo.

El presidente apareció en la cuenta oficial de Instagram del conjunto africano para felicitar al plantel y al cuerpo técnico tras el triunfo sobre Australia por penales, resultado que le permitió a Egipto avanzar por primera vez en su historia a esta instancia en una Copa del Mundo.

El mensaje del presidente de Egipto para el plantel. (Instagram: @egyptnt) El mensaje del presidente de Egipto para el plantel. (Instagram: @egyptnt)

“Para empezar, quisiera transmitir mis saludos y expresar mi orgullo por el éxito del equipo egipcio y de la selección nacional en el Mundial. Que Dios nos honre y crezca por nosotros”, dijo El-Sisi, acompañado de los aplausos y reacciones de los jugadores del equipo técnico africano.

Un apoyo que ya había sido demostrado tras la clasificación

No fue la primera vez que el presidente egipcio se expresó sobre el gran momento futbolístico del equipo. Apenas asegurada su clasificación ante Australia, también había publicado un mensaje en Facebook para destacar el logro conseguido por los dirigidos por Hossam Hassan.

Festejo de Egipto tras ganarle a Australia. (AP Photo/Sam Hodde) Festejo de Egipto tras ganarle a Australia. (AP Photo/Sam Hodde)

“ Felicito a los hijos de Egipto, los héroes de la selección nacional de fútbol, por este logro histórico: clasificarse para los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia del equipo. Han demostrado que confiar en las propias capacidades, el espíritu de equipo y la determinación por ganar conducen a grandes logros”, escribió.

Además, cerró ese mensaje con un deseo pensando en lo que viene para los próximos contrincantes del conjunto de Lionel Scaloni: “Les deseo la mejor de las suertes en los próximos partidos y que continúen este camino de éxitos y orgullo”.

Se viene Argentina

Ahora, toda esa ilusión del equipo de Mohamed Salah tendrá una prueba de máxima exigencia. Egipto se medirá con la selección argentina este martes 7 de julio desde las 13.00 (hora argentina) por los octavos de final del Mundial. El ganador de ese cruce avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, que juegan el mismo día pero a las 17.00.

El partido se podrá ver por Paramount+, DSports, Flow, TyC Sports y Telefe, y vas a poder seguirlo por Olé.

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