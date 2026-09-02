​Se enfría la búsqueda de River por un central: de qué depende 

Lo que era una decisión para el final del mercado de pases, entrado este martes y con el correr de las horas se fue enfriando al punto de quedar prácticamente descartada. Desde la dirigencia de River pretendían incorporar a un marcador central, pero entre las dificultades de conseguir una alternativa de jerarquía, la decisión de que Lucas Martínez Quarta continúe en el plantel y las ofertas que por ahora no llegan por Lautaro Rivero, la cosa perdió fuerza.

Tanta que, si en algún momento se barajó internamente la chance de sumar un refuerzo independientemente que se fuera alguien, hoy quedó supeditado a eso. Es decir, que los diferentes sondeos que existieron por el zurdo surgido de las Inferiores se trasladen a propuestas formales que lleguen a las oficinas del Monumental, situación que no sucedió pero que no se descarta que pase (fundamentalmente, de algún club árabe que pueda ponerse de acuerdo con el propio futbolista y satisfacer lo que pretende Stefano Di Carlo).

Con un plazo de mercado que se termina este miércoles a las 18 (el que tenía por haber cedido o vendido al exterior después del corte oficial del libro de pases), la posibilidad de sumar contrarreloj a un refuerzo del exterior queda prácticamente descartada, por no decir totalmente. Quien había sonado con más fuerza en las últimas horas había sido el colombiano Willer Ditta, aunque su alta cotización y las pretensiones del Cruz Azul hicieron que la opción se enfriara.

Hasta este martes a la noche no habían llegado ofertas formales por Rivero (Reuters). Hasta este martes a la noche no habían llegado ofertas formales por Rivero (Reuters).

Entonces, ¿cómo haría River para salir al mercado en caso de que venda a Rivero? Ahí, el club debería activar una variante reglamentaria que hoy tiene a disposición por la dura lesión que sufrió el joven Giorgio Costantini (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha).

La cuestión radica en lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09: si a un club se le lesiona un jugador y su recuperación demanda más de cuatro meses, tendrá 10 días hábiles más para reemplazarlo por otro del fútbol local. Los informes médicos deben presentarse en AFA hasta cinco días hábiles después de producida la lesión (en este caso, como fue este lunes, hay tiempo hasta el lunes que viene) y, entre 24 y 48 horas más tarde, se acepta o declina la solicitud.

Finalmente, Martínez Quarta continuará (Prensa River). Finalmente, Martínez Quarta continuará (Prensa River).

Hasta el momento, desde River todavía no realizaron ese movimiento, aunque tampoco descartan llevarlo a cabo en caso de que deban reemplazar al joven que fue repescado a mediados del año pasado de Central Córdoba. En ese caso, del abanico de opciones que tenían para el puesto, los dirigentes deberían centrarse únicamente en las del fútbol argentino.

Ahí, uno de los que figura en la lista y que interesa es Francisco Álvarez, sanjuanino de 26 años que se destaca en Argentinos y también fue pretendido por Boca en este mismo mercado. En caso de una negociación -que en Núñez no niegan ni afirman que ya haya sucedido-, entre ambas dirigencias existe una buena relación: River viene de comprarle a Tobías Ramírez a fines de marzo en una operación fugaz, que le sirvió al propio club de La Paternal para equilibrar cuentas luego de haberse quedado afuera en Fase 2 de la Libertadores.

¿Qué terminará sucediendo? Si bien a esta hora lo más factible es que el plantel se mantenga como está, una salida de Rivero en los próximos días podría alterar los planes…

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