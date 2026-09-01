​La lista de los 182 compañeros con los que Messi compartió cancha en la Selección Argentina 

Con su posteo en redes sociales y su anuncio, Lionel Messi le puso punto final a un extenso ciclo de 21 años jugando para la Selección Argentina. Y fue durante esta exitosa y gloriosa carrera con la Albiceleste, que la Pulga compartió cancha con un total de 182 futbolistas.

Como no podía ser de otra manera, a quien tuvo como ladero durante mayor cantidad de partidos fue Ángel Di María, aquel junto con el que ganó sus cuatro títulos con la camiseta Albiceleste. Al Fideo, que cuenta con 113 encuentros junto al 10, le sigue Javier Mascherano, quien fue el predecesor de Leo como capitán y jugó 111 partidos junto a él.

Leo y el Fideo con la Copa del Mundo (AFP). Leo y el Fideo con la Copa del Mundo (AFP).

El podio que compartió Transfermarkt es completado por Nicolás Otamendi, otro de los históricos de la Selección, que disputó 106 partidos con Messi en cancha. Más abajo aparecen Sergio Agüero (81 partidos), Sergio Romero (76 partidos), Rodrigo De Paul (75 partidos), Nicolás Tagliafico (63 partidos), Gonzalo Higuaín (61 partidos), Lautaro Martínez (60 partidos) y Leandro Paredes (59 partidos).

Entre los nombres que sorprenden en la lista está el de Lionel Scaloni, quien dirigió a Leo durante sus últimos años en la Argentina y compartió dos partidos junto a Messi en cancha.

Scaloni junto con Messi tras la final del último Mundial (Reuters). Scaloni junto con Messi tras la final del último Mundial (Reuters).

La lista completa de los 182 jugadores que compartieron cancha con Messi en la Selección

1. Ángel Di María – 113 partidos

2. Javier Mascherano – 111 partidos

3. Nicolás Otamendi – 106 partidos

4. Sergio Agüero – 81 partidos

5. Sergio Romero – 76 partidos

6. Rodrigo De Paul – 75 partidos

7. Nicolás Tagliafico – 63 partidos

8. Gonzalo Higuaín – 61 partidos

9. Lautaro Martínez – 60 partidos

10. Leandro Paredes – 59 partidos

11. Emiliano Martínez – 55 partidos

12. Fernando Gago – 55 partidos

13. Nahuel Molina – 53 partidos

14. Cristian Romero – 48 partidos

15. Julián Alvarez – 48 partidos

16. Carlos Tévez – 47 partidos

17. Pablo Zabaleta – 46 partidos

18. Martín Demichelis – 45 partidos

19. Marcos Rojo – 45 partidos

20. Marcos Acuña – 44 partidos

21. Giovani Lo Celso – 44 partidos

22. Nico González – 44 partidos

23. Éver Banega – 43 partidos

24. Alexis Mac Allister – 42 partidos

25. Lucas Biglia – 41 partidos

26. Enzo Fernández – 39 partidos

27. Gonzalo Montiel – 38 partidos

28. Javier Zanetti – 37 partidos

29. Nicolás Burdisso – 37 partidos

30. Gabriel Heinze – 36 partidos

31. Ezequiel Lavezzi – 36 partidos

32. Maxi Rodríguez – 33 partidos

33. Germán Pezzella – 31 partidos

34. Roberto Abbondanzieri – 29 partidos

35. Lisandro Martínez – 29 partidos

36. Gabriel Milito – 28 partidos

37. Exequiel Palacios – 28 partidos

38. Esteban Cambiasso – 27 partidos

39. Ezequiel Garay – 24 partidos

40. Federico Fernández – 24 partidos

41. Guido Rodríguez – 23 partidos

42. Juan Román Riquelme – 22 partidos

43. Javier Pastore – 21 partidos

44. Franco Armani – 18 partidos

45. Enzo Pérez – 18 partidos

46. Juan Foyth – 18 partidos

47. Paulo Dybala – 18 partidos

48. Gabriel Mercado – 17 partidos

49. Roberto Ayala – 17 partidos

50. Thiago Almada – 17 partidos

51. Joaquín Correa – 17 partidos

52. Juan Sebastián Verón – 16 partidos

53. Diego Milito – 16 partidos

54. Rodrigo Palacio – 16 partidos

55. Ángel Correa – 16 partidos

56. Fabricio Coloccini – 15 partidos

57. Jonás Gutiérrez – 15 partidos

58. Lucho González – 15 partidos

59. Hugo Campagnaro – 14 partidos

60. Papu Gómez – 13 partidos

61. Pablo Aimar – 13 partidos

62. Lucas Martínez Quarta – 12 partidos

63. Ramiro Funes Mori – 11 partidos

64. José Sosa – 11 partidos

65. Facundo Medina – 11 partidos

66. Erik Lamela – 11 partidos

67. Giuliano Simeone – 10 partidos

68. Clemente Rodríguez – 9 partidos

69. José María Basanta – 9 partidos

70. Eduardo Salvio – 9 partidos

71. Hernán Crespo – 9 partidos

72. Pablo Guiñazú – 9 partidos

73. Roberto Pereyra – 9 partidos

74. Walter Samuel – 8 partidos

75. Lucas Ocampos – 8 partidos

76. Augusto Fernández – 8 partidos

77. Nicolás Domínguez – 8 partidos

78. Juan Pablo Carrizo – 7 partidos

79. Mariano Andújar – 7 partidos

80. Rodrigo Braña – 7 partidos

81. Facundo Roncaglia – 7 partidos

82. Juan Pablo Sorín – 7 partidos

83. Gerónimo Rulli – 6 partidos

84. Sebastián Battaglia – 6 partidos

85. Federico Fazio – 6 partidos

86. Emmanuel Más – 6 partidos

87. Cata Díaz – 6 partidos

88. Matías Kranevitter – 6 partidos

89. Cristian Pavón – 6 partidos

90. Leonardo Balerdi – 5 partidos

91. Maximiliano Meza – 5 partidos

92. Julio Cruz – 5 partidos

93. Federico Insúa – 5 partidos

94. Mario Bolatti – 5 partidos

95. Nico Gaitán – 5 partidos

96. José Manuel López – 5 partidos

97. Nico Paz – 5 partidos

98. Renzo Saravia – 4 partidos

99. Hugo Ibarra – 4 partidos

100. Cristian Ansaldi – 4 partidos

101. Darío Benedetto – 4 partidos

102. Ricardo Álvarez – 4 partidos

103. Marcos Senesi – 4 partidos

104. Javier Saviola – 4 partidos

105. Matías Suárez – 4 partidos

106. Lucas Alario – 4 partidos

107. Willy Caballero – 3 partidos

108. Emiliano Papa – 3 partidos

109. Sebastián Domínguez – 3 partidos

110. Guido Pizarro – 3 partidos

111. Rolando Schiavi – 3 partidos

112. Mauro Icardi – 3 partidos

113. Daniel Bilos – 3 partidos

114. Leonardo Ponzio – 3 partidos

115. Marcos Angeleri – 3 partidos

116. Cristian Ledesma – 3 partidos

117. Franco Mastantuono – 3 partidos

118. Andrés D’Alessandro – 3 partidos

119. Martín Palermo – 3 partidos

120. Franco Di Santo – 3 partidos

121. Germán Denis – 3 partidos

122. Javier Pinola – 2 partidos

123. Esteban Andrada – 2 partidos

124. Lucas Pratto – 2 partidos

125. Jesús Dátolo – 2 partidos

126. Nahuel Guzmán – 2 partidos

127. Walter Montillo – 2 partidos

128. Lautaro Acosta – 2 partidos

129. Santiago Vergini – 2 partidos

130. Gino Peruzzi – 2 partidos

131. Juan Musso – 2 partidos

132. Jonatan Maidana – 2 partidos

133. Milton Casco – 2 partidos

134. Agustín Marchesín – 2 partidos

135. Leandro Cufré – 2 partidos

136. Gonzalo Rodríguez – 2 partidos

137. Gonzalo Bergessio – 2 partidos

138. Manuel Lanzini – 2 partidos

139. Leandro Somoza – 2 partidos

140. Kily González – 2 partidos

141. Lionel Scaloni – 2 partidos

142. Valentín Barco – 2 partidos

143. Victor Cuesta – 2 partidos

144. Alejandro Garnacho – 2 partidos

145. Nehuén Pérez – 2 partidos

146. Emanuel Mammana – 2 partidos

147. Agustín Giay – 2 partidos

148. Máximo Perrone – 2 partidos

149. Hernán Barcos – 2 partidos

150. Óscar Ustari – 1 partido (90 minutos)

151. Nicolás Pareja – 1 partido (90 minutos)

152. Emiliano Insúa – 1 partido (90 minutos)

153. Valentín Carboni – 1 partido (62 minutos)

154. Rodolfo Arruabarrena – 1 partido (61 minutos)

155. Leandro Desábato – 1 partido (53 minutos)

156. José Luis Gómez – 1 partido (52 minutos)

157. Tino Costa – 1 partido (46 minutos)

158. Gonzalo Martínez – 1 partido (46 minutos)

159. Mateo Musacchio – 1 partido (44 minutos)

160. Walter Kannemann – 1 partido (44 minutos)

161. Emiliano Rigoni – 1 partido (44 minutos)

162. Domingo Blanco – 1 partido (44 minutos)

163. Aníbal Moreno – 1 partido (44 minutos)

164. Lautaro Rivero – 1 partido (44 minutos)

165. Leonel Vangioni – 1 partido (29 minutos)

166. Kevin Mac Allister – 1 partido (26 minutos)

167. Fernando Cavenaghi – 1 partido (25 minutos)

168. César Delgado – 1 partido (25 minutos)

169. Gabriel Rojas – 1 partido (21 minutos)

170. Fabián Rinaudo – 1 partido (18 minutos)

171. Emiliano Buendía – 1 partido (16 minutos)

172. Daniel Montenegro – 1 partido (15 minutos)

173. Diego Perotti – 1 partido (15 minutos)

174. Facundo Cambeses – 1 partido (14 minutos)

175. Jonathan Silva – 1 partido (13 minutos)

176. Mario Santana – 1 partido (11 minutos)

177. Fabián Monzón – 1 partido (11 minutos)

178. Ernesto Farías – 1 partido (10 minutos)

179. José Sand – 1 partido (7 minutos)

180. Juan Manuel Martínez – 1 partido (6 minutos)

181. Taty Castellanos – 1 partido (4 minutos)

182. Lucas Boyé – 1 partido (2 minutos)

El posteo con el que Messi anunció su retiro de la Selección

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