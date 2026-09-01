​La lista de los 182 compañeros con los que Messi compartió cancha en la Selección Argentina 

Con su posteo en redes sociales y su anuncio, Lionel Messi le puso punto final a un extenso ciclo de 21 años jugando para la Selección Argentina. Y fue durante esta exitosa y gloriosa carrera con la Albiceleste, que la Pulga compartió cancha con un total de 182 futbolistas.
Como no podía ser de otra manera, a quien tuvo como ladero durante mayor cantidad de partidos fue Ángel Di María, aquel junto con el que ganó sus cuatro títulos con la camiseta Albiceleste. Al Fideo, que cuenta con 113 encuentros junto al 10, le sigue Javier Mascherano, quien fue el predecesor de Leo como capitán y jugó 111 partidos junto a él.
El podio que compartió Transfermarkt es completado por Nicolás Otamendi, otro de los históricos de la Selección, que disputó 106 partidos con Messi en cancha. Más abajo aparecen Sergio Agüero (81 partidos), Sergio Romero (76 partidos), Rodrigo De Paul (75 partidos), Nicolás Tagliafico (63 partidos), Gonzalo Higuaín (61 partidos), Lautaro Martínez (60 partidos) y Leandro Paredes (59 partidos).
Entre los nombres que sorprenden en la lista está el de Lionel Scaloni, quien dirigió a Leo durante sus últimos años en la Argentina y compartió dos partidos junto a Messi en cancha.
La lista completa de los 182 jugadores que compartieron cancha con Messi en la Selección
1. Ángel Di María – 113 partidos
2. Javier Mascherano – 111 partidos
3. Nicolás Otamendi – 106 partidos
4. Sergio Agüero – 81 partidos
5. Sergio Romero – 76 partidos
6. Rodrigo De Paul – 75 partidos
7. Nicolás Tagliafico – 63 partidos
8. Gonzalo Higuaín – 61 partidos
9. Lautaro Martínez – 60 partidos
10. Leandro Paredes – 59 partidos
11. Emiliano Martínez – 55 partidos
12. Fernando Gago – 55 partidos
13. Nahuel Molina – 53 partidos
14. Cristian Romero – 48 partidos
15. Julián Alvarez – 48 partidos
16. Carlos Tévez – 47 partidos
17. Pablo Zabaleta – 46 partidos
18. Martín Demichelis – 45 partidos
19. Marcos Rojo – 45 partidos
20. Marcos Acuña – 44 partidos
21. Giovani Lo Celso – 44 partidos
22. Nico González – 44 partidos
23. Éver Banega – 43 partidos
24. Alexis Mac Allister – 42 partidos
25. Lucas Biglia – 41 partidos
26. Enzo Fernández – 39 partidos
27. Gonzalo Montiel – 38 partidos
28. Javier Zanetti – 37 partidos
29. Nicolás Burdisso – 37 partidos
30. Gabriel Heinze – 36 partidos
31. Ezequiel Lavezzi – 36 partidos
32. Maxi Rodríguez – 33 partidos
33. Germán Pezzella – 31 partidos
34. Roberto Abbondanzieri – 29 partidos
35. Lisandro Martínez – 29 partidos
36. Gabriel Milito – 28 partidos
37. Exequiel Palacios – 28 partidos
38. Esteban Cambiasso – 27 partidos
39. Ezequiel Garay – 24 partidos
40. Federico Fernández – 24 partidos
41. Guido Rodríguez – 23 partidos
42. Juan Román Riquelme – 22 partidos
43. Javier Pastore – 21 partidos
44. Franco Armani – 18 partidos
45. Enzo Pérez – 18 partidos
46. Juan Foyth – 18 partidos
47. Paulo Dybala – 18 partidos
48. Gabriel Mercado – 17 partidos
49. Roberto Ayala – 17 partidos
50. Thiago Almada – 17 partidos
51. Joaquín Correa – 17 partidos
52. Juan Sebastián Verón – 16 partidos
53. Diego Milito – 16 partidos
54. Rodrigo Palacio – 16 partidos
55. Ángel Correa – 16 partidos
56. Fabricio Coloccini – 15 partidos
57. Jonás Gutiérrez – 15 partidos
58. Lucho González – 15 partidos
59. Hugo Campagnaro – 14 partidos
60. Papu Gómez – 13 partidos
61. Pablo Aimar – 13 partidos
62. Lucas Martínez Quarta – 12 partidos
63. Ramiro Funes Mori – 11 partidos
64. José Sosa – 11 partidos
65. Facundo Medina – 11 partidos
66. Erik Lamela – 11 partidos
67. Giuliano Simeone – 10 partidos
68. Clemente Rodríguez – 9 partidos
69. José María Basanta – 9 partidos
70. Eduardo Salvio – 9 partidos
71. Hernán Crespo – 9 partidos
72. Pablo Guiñazú – 9 partidos
73. Roberto Pereyra – 9 partidos
74. Walter Samuel – 8 partidos
75. Lucas Ocampos – 8 partidos
76. Augusto Fernández – 8 partidos
77. Nicolás Domínguez – 8 partidos
78. Juan Pablo Carrizo – 7 partidos
79. Mariano Andújar – 7 partidos
80. Rodrigo Braña – 7 partidos
81. Facundo Roncaglia – 7 partidos
82. Juan Pablo Sorín – 7 partidos
83. Gerónimo Rulli – 6 partidos
84. Sebastián Battaglia – 6 partidos
85. Federico Fazio – 6 partidos
86. Emmanuel Más – 6 partidos
87. Cata Díaz – 6 partidos
88. Matías Kranevitter – 6 partidos
89. Cristian Pavón – 6 partidos
90. Leonardo Balerdi – 5 partidos
91. Maximiliano Meza – 5 partidos
92. Julio Cruz – 5 partidos
93. Federico Insúa – 5 partidos
94. Mario Bolatti – 5 partidos
95. Nico Gaitán – 5 partidos
96. José Manuel López – 5 partidos
97. Nico Paz – 5 partidos
98. Renzo Saravia – 4 partidos
99. Hugo Ibarra – 4 partidos
100. Cristian Ansaldi – 4 partidos
101. Darío Benedetto – 4 partidos
102. Ricardo Álvarez – 4 partidos
103. Marcos Senesi – 4 partidos
104. Javier Saviola – 4 partidos
105. Matías Suárez – 4 partidos
106. Lucas Alario – 4 partidos
107. Willy Caballero – 3 partidos
108. Emiliano Papa – 3 partidos
109. Sebastián Domínguez – 3 partidos
110. Guido Pizarro – 3 partidos
111. Rolando Schiavi – 3 partidos
112. Mauro Icardi – 3 partidos
113. Daniel Bilos – 3 partidos
114. Leonardo Ponzio – 3 partidos
115. Marcos Angeleri – 3 partidos
116. Cristian Ledesma – 3 partidos
117. Franco Mastantuono – 3 partidos
118. Andrés D’Alessandro – 3 partidos
119. Martín Palermo – 3 partidos
120. Franco Di Santo – 3 partidos
121. Germán Denis – 3 partidos
122. Javier Pinola – 2 partidos
123. Esteban Andrada – 2 partidos
124. Lucas Pratto – 2 partidos
125. Jesús Dátolo – 2 partidos
126. Nahuel Guzmán – 2 partidos
127. Walter Montillo – 2 partidos
128. Lautaro Acosta – 2 partidos
129. Santiago Vergini – 2 partidos
130. Gino Peruzzi – 2 partidos
131. Juan Musso – 2 partidos
132. Jonatan Maidana – 2 partidos
133. Milton Casco – 2 partidos
134. Agustín Marchesín – 2 partidos
135. Leandro Cufré – 2 partidos
136. Gonzalo Rodríguez – 2 partidos
137. Gonzalo Bergessio – 2 partidos
138. Manuel Lanzini – 2 partidos
139. Leandro Somoza – 2 partidos
140. Kily González – 2 partidos
141. Lionel Scaloni – 2 partidos
142. Valentín Barco – 2 partidos
143. Victor Cuesta – 2 partidos
144. Alejandro Garnacho – 2 partidos
145. Nehuén Pérez – 2 partidos
146. Emanuel Mammana – 2 partidos
147. Agustín Giay – 2 partidos
148. Máximo Perrone – 2 partidos
149. Hernán Barcos – 2 partidos
150. Óscar Ustari – 1 partido (90 minutos)
151. Nicolás Pareja – 1 partido (90 minutos)
152. Emiliano Insúa – 1 partido (90 minutos)
153. Valentín Carboni – 1 partido (62 minutos)
154. Rodolfo Arruabarrena – 1 partido (61 minutos)
155. Leandro Desábato – 1 partido (53 minutos)
156. José Luis Gómez – 1 partido (52 minutos)
157. Tino Costa – 1 partido (46 minutos)
158. Gonzalo Martínez – 1 partido (46 minutos)
159. Mateo Musacchio – 1 partido (44 minutos)
160. Walter Kannemann – 1 partido (44 minutos)
161. Emiliano Rigoni – 1 partido (44 minutos)
162. Domingo Blanco – 1 partido (44 minutos)
163. Aníbal Moreno – 1 partido (44 minutos)
164. Lautaro Rivero – 1 partido (44 minutos)
165. Leonel Vangioni – 1 partido (29 minutos)
166. Kevin Mac Allister – 1 partido (26 minutos)
167. Fernando Cavenaghi – 1 partido (25 minutos)
168. César Delgado – 1 partido (25 minutos)
169. Gabriel Rojas – 1 partido (21 minutos)
170. Fabián Rinaudo – 1 partido (18 minutos)
171. Emiliano Buendía – 1 partido (16 minutos)
172. Daniel Montenegro – 1 partido (15 minutos)
173. Diego Perotti – 1 partido (15 minutos)
174. Facundo Cambeses – 1 partido (14 minutos)
175. Jonathan Silva – 1 partido (13 minutos)
176. Mario Santana – 1 partido (11 minutos)
177. Fabián Monzón – 1 partido (11 minutos)
178. Ernesto Farías – 1 partido (10 minutos)
179. José Sand – 1 partido (7 minutos)
180. Juan Manuel Martínez – 1 partido (6 minutos)
181. Taty Castellanos – 1 partido (4 minutos)
182. Lucas Boyé – 1 partido (2 minutos)
El posteo con el que Messi anunció su retiro de la Selección