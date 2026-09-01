​A horas del cierre del mercado en Europa, Julián asume que se queda en Madrid 

Aunque seguramente no será el que Julián esperaba, la novela en torno a su futuro finalmente está llegando a su final. Con el cierre esta medianoche del mercado de pases europeo, el delantero argentino ya tiene asumido que se quedará en el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Más allá de todo, un desenlace necesario, sobre todo por el desgaste que implicó para todas las partes.

La chance del Barcelona, deseo personal de Julián, no pudo ser por la posición intransigente del Atlético. Y cuando el Arsenal apareció como alternativa, fue el propio jugador el que puso algún reparo para regresar al fútbol de Inglaterra. Ahora, su objetivo será ir metiéndose nuevamente en la dinámica de en un equipo que sin dudas lo necesitará pleno.

Luego de perderse el último partido del Aleti, el ex River se reincorporó el domingo a los entrenamientos, y la idea es que reaparezca -al menos en el banco de suplentes- cuando el equipo del Cholo Simeone visite al Athletic Club en Bilbao el próximo sábado.

Julián iría al banco el sábado vs. Athletic (EFE/Chema Moya). Julián iría al banco el sábado vs. Athletic (EFE/Chema Moya).

Los argentinos, pendientes de Julián

Desde el inicio del entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Aleti, a Julián se lo vio rodeado por sus compatriotas argentinos. Salió al césped junto con Giuliano Simeone, Juan Musso y el Cuti Romero, quien además lo acompañó durante buena parte de la práctica.

Este martes, Simeone hizo fútbol y paró el mismo equipo que viene de ganarle al Sevilla. Julián, por su parte, se movió para los suplentes, y se destacó en varios pasajes, ganándose los elogios del cuerpo técnico.

Julián hizo fútbol con los suplentes (EFE/Chema Moya). Julián hizo fútbol con los suplentes (EFE/Chema Moya).

Con Alexander Sorloth aún de baja por una dolencia muscular que lo ha apartado de las tres primeras jornadas de LaLiga, la presencia de Julián se torna cada vez más necesaria.

El cierre del mercado

Con la continuidad de Julián prácticamente asegurada, el Atlético tiene otras cuestiones para definir en el cierre del mercado. Por caso, la llegada a préstamo de Jonathan David, delantero que llega desde la Juventus, y las posibles salidas de Thomas Lemar, Obed Vargas, Carlos Martín y quizá José María Giménez.

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