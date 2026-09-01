​Qué dijeron en Tigre después del penal que Tello decidió no cobrar a pesar del llamado del VAR 

Tigre y Barracas Central empataron 0-0 por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, pero el VAR terminó siendo protagonista de una de las acciones más discutidas de la noche. Facundo Tello fue llamado para revisar un posible penal para el Guapo y, después de observar la jugada, decidió mantener su fallo inicial.

El encuentro se jugó este lunes en el estadio José Dellagiovanna. El Matador buscaba una victoria que le permitiera acercarse a Argentinos Juniors, que tiene 16 unidades, pero terminó sumando un punto y llegó a las 12 unidades en la Zona B.

Barracas, por su parte, consiguió incomodar al equipo de Diego Dabove y también tuvo oportunidades para llevarse el partido. Sin embargo, el marcador no se modificó y la principal discusión apareció sobre el final.

Facundo Tello, en el partido de Tigre y Barracas. Facundo Tello, en el partido de Tigre y Barracas.

La jugada del VAR que generó polémica en Tigre-Barracas

La acción ocurrió a los 37 minutos del segundo tiempo. Durante un córner de Barracas, Nahuel Banegas sujetó de la camiseta a Jhonatan Candia dentro del área mientras ambos buscaban acomodarse para disputar la pelota.

Tello no sancionó penal en primera instancia. Sin embargo, Fabrizio Llobet, encargado del VAR, consideró que la acción debía ser revisada y llamó al árbitro para que observara las imágenes en el monitor.

El árbitro no aceptó la opinión de Fabrizio Llobet. Video: ESPN

Después de analizar la jugada, Tello decidió mantener su determinación y no cobrar penal para Barracas. “ Sujeción normal de juego. No tiene impacto, saque de arco”, comunicó el árbitro mediante los parlantes del estadio. La decisión tuvo peso en el desarrollo porque el resultado no volvió a modificarse.

Qué dijeron Barrionuevo y Moreno sobre la jugada

Alan Barrionuevo respaldó la interpretación de Tello y consideró que el agarrón dentro del área formó parte de una acción habitual de juego. “Supuesto agarrón, pero fue una jugada normal de partido. Creo que el árbitro lo decidió bien”, expresó.

Valentín Moreno, en cambio, reconoció que no llegó a observar lo sucedido y evitó hacer un análisis profundo de la determinación arbitral: “Sinceramente, no vi la jugada, no vi lo que pasó. Cuando llegue a casa lo voy a mirar bien, pero estoy tranquilo porque no fue”.

Tigre vs. Barracas. Tigre vs. Barracas.

Las dos declaraciones llegaron después de una acción que pudo modificar el cierre del partido. El VAR consideró que Tello debía observarla nuevamente, pero el árbitro mantuvo lo que había decidido inicialmente.

Dabove y su análisis del empate de Tigre

Más allá de la polémica, Diego Dabove se refirió al desarrollo del encuentro y explicó las dificultades que encontró su equipo frente al planteo de Barracas: “ Son rivales que el sistema nos incomoda. El partido lo terminamos mejor e incomodando al rival de igual manera. No encontramos espacios que habitualmente encontramos para lastimar al contrario”.

Dabove también hizo mención a la falta de precisión que tuvo el Matador con la pelota y habló de uno de los aspectos que deberá mejorar su equipo en los próximos compromisos. “No fue una noche tan fina con la pelota porque se movían rápido. Son rivales que en general nos complican, es materia a mejorar de cara al futuro”, señaló.

Tigre se mantiene cerca de la punta de la Zona B

El equipo de Davobe acumula seis partidos consecutivos sin derrotas después de haber caído únicamente en la primera fecha. El próximo compromiso del Matador será ante otro rival que se encuentra en la pelea de arriba con 12 unidades. Visitará a Gimnasia en La Plata el sábado desde las 14:30, en un duelo importante para las posiciones de la Zona B.

Barracas, mientras tanto, recibirá a Argentinos Juniors el lunes 7 de septiembre desde las 19.

​