​Riquelme, sobre Messi: “Fue igual o mejor que Maradona” y el particular pedido para que siga en la MLS 

Jugó con él. Gritó goles con él. Salió campeón con él (en los Juegos Olímpicos 2008). Y hasta lo tuvo en su despedida en la Bombonera. Juan Román Riquelme se dio el lujo de disfrutar de Lionel Messi dentro de la cancha. Como también tuvo la chance de hacerlo con Diego Maradona. Un privilegio de pocos. Por eso, era una voz más que autorizada para hablar del retiro de Leo de la Selección. Y respondió a esa expectativa…

“A Messi hay que agradecerle, qué le vamos a pedir, con todo lo que hizo… Cumplió con lo que soñaba, y con lo que nosotros soñábamos. Si no fue el mejor de todos los tiempos, está ahí. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años”, arrancó poniendo en el pedestal más alto.

Y siguió, destacando su constancia y también su capacidad de seguir intentando a pesar de los golpes. “Se rompió el lomo y el de arriba fue justo con él. Ahora darle cariño y agradecerle, todo el planeta lo ama”, aseguró.

Riquelme con Messi en la despedida de JR en la Bombonera. (Prensa Boca) Riquelme con Messi en la despedida de JR en la Bombonera. (Prensa Boca)

En cuanto a su relación cercana con Leo, respondió a la consulta si le había mandado algún mensaje a partir del anuncio de su retiro de la Selección: “Siempre hablo con Messi, tengo relación muy linda. Él me quiere, yo lo quiero, me hubiese encantado jugar más a la pelota a su lado. Tuve la suerte de jugar con él, eso es único. El cariño que nos tenemos es lo más grande”, dijo, sin especificar esa situación.

Fueron medalla de oro en los Juegos OIímpicos del 2008. Fueron medalla de oro en los Juegos OIímpicos del 2008.

Video: TyC Sports

“No sé si vamos a tener la suerte de tener otro jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no. Pero pasó otro que fue igual o mejor. Ahora que disfrute de jugar en Estados Unidos hasta que quiera. Yo creo que él ya con lo que vivió en el Mundial ya se siente contento. Es único, irrepetible. Lo tuvo fácil para jugar en España y elogió nuestro país “, aseguró sobre la trascendencia y el legado de Leo para el fútbol argentino.

Román quiere siga disfrutando en el Inter Miami. Román quiere siga disfrutando en el Inter Miami.

Y consultado sobre su futuro y hasta sobre la chance de seducirlo para que juega en Boca, dejó un particular pedido: “Hay que dejarlo tranquilo. Que juegue en Estados Unidos para que sean hinchas de él todos los hinchas de los equipos argentinos”.

(Video: TyC Sports)

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