​Se define el futuro de Mohamed Salah: la seductora oferta que puede inclinar su decisión 

Su salida del Liverpool abrió una puerta e hizo que varios clubes se interesaran por ficharlo. Sin embargo, una seductora oferta que recibió desde el Trabzonspor puede hacer que Mohamed Salah no descarte mudarse a Turquía.

Inicialmente, el futbolista de Egipto (de buen Mundial en 2026) fue sondeado por Besiktas, pero la propuesta del otro equipo hizo que peligrara su llegada. Según indicaron los medios locales, el ofrecimiento incluye un salario anual de 17 millones de euros y dos años de contrato.

Mohamed Salah en el Mundial 2026. (REUTER) Mohamed Salah en el Mundial 2026. (REUTER)

Los números de Mohamed Salah en el histórico Mundial 2026 que disputó con Egipto

Mohamed Salah fue una pieza clave para Egipto, elenco que llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026 tras ser eliminado por la Selección Argentina.

A lo largo del certamen, el futbolista disputó cinco encuentros (los tres de fase de grupos y los dos restantes por fases mata-mata) y sumó 428 minutos en cancha. Además, marcó un gol ante Nueva Zelanda y repartió dos asistencias, ambas en la etapa inicial.

Mohamed Salah vs. Lionel Messi. (AP) Mohamed Salah vs. Lionel Messi. (AP)

El recorrido de Mohamed Salah en el Liverpool

Tras su llegada procedente de la Roma en la temporada 2016/2017, Salah consiguió un total de nueve títulos con el Liverpool. Dentro de estos aparecen: la Champions del 2019 y el Mundial de Clubes de ese mismo año, dos Premier League (en 2020 y 2025), dos EFL Cup (en 2022 y 2024), la FA Cup del 2022 y la Supercopa de Inglaterra del 2023.

A lo largo de estos nueve años en la institución, el punta disputó 435 partidos, anotó 255 goles y repartió 122 asistencias. Estos importantes números lo llevaron a ser nombrado en tres ocasiones el mejor jugador del año en la Premier League (2018, 2022 y 2025) y a ser el máximo goleador de la liga inglesa durante cuatro temporadas (2018, 2019, 2022 y 2025).

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