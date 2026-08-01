​A la espera de Enzo y Barco y con un rato de Anselmino, perdió Chelsea con el Tottenham 

Por unas horas, la capital de Inglaterra se mudó hacia Australia en el marco del choque amistoso entre Chelsea y Tottenham en Sidney. Con varios suplentes en ambos equipos, los Spurs ganaron 2-1 con goles de Tonali y Richarlison. Empató transitoriamente Estevao para los Blues, que tuvieron a Aaron Anselmino por un rato en la segunda mitad.

Sin Enzo Fernández y a la espera del arribo del Colo Barco a lo que será una nueva etapa en el fútbol del Viejo Continente, Chelsea afrontó un nuevo partido de preparación con Xabi Alonso como entrenador. El volante de la Selección disfruta de sus últimos momentos de vacaciones, mientras que el ex Boca fue distinguido en su localidad de Argentina y se sumará en los días siguientes.

Tottenham ganó en Sidney. (REUTER) Tottenham ganó en Sidney. (REUTER)

Tottenham le ganó a Chelsea en Australia

El equipo del norte de Londres afrontó el amistoso con varios de sus refuerzos, con el objetivo de levantar su nivel tras dos temporadas peleando del descenso. A la espera de saber qué pasará con el futuro de Cuti Romero en el club. El defensor de la Selección también está de vacaciones y, con varias ofertas sobre la mesa, lo más probable es que no siga en el equipo.

Vio la roja el zaguero suizo Kevin Danso en el equipo del norte de Londres y dejó a su equipo con diez durante toda la segunda mitad.

Chelsea y Tottenham jugaron en Australia. Chelsea y Tottenham jugaron en Australia.

Para los Blues, la gran noticia fue el regreso del brasileño Estevao. El ex Palmeiras se quedó afuera del Mundial por una grave lesión muscular y, tras una recuperación bastante larga, se reincorporó a la pretemporada y de a poco buscará reencontrarse con su nivel.

Otra de las gratas apariciones en el partido fue la de Aaron Anselmino. El zaguero ex Boca, regresó al club tras un préstamo en el Racing de Estrasburgo donde no tuvo casi nada de continuidad (apenas 15 minutos en tres partidos). Fue un ingreso positivo para el defensor, que fue destacado en redes por los hinchas del club azul.

Anselmino contra Richarlison. (AP) Anselmino contra Richarlison. (AP)

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