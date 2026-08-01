​Cómo puede encajar Tobías Andrada en el River de Coudet 

“Me tocó verlo a mí porque estaba en ese momento, pero resaltaba enseguida. Cualquier entrenador que hubiera estado en mi lugar lo hubiera tenido en la consideración. Vimos que es un jugador físicamente notable, con un futuro europeo”.

La frase es de Guillermo Barros Schelotto, pero tranquilamente se le podría adjudicar a Eduardo Coudet, detallista a la hora de considerar cada pieza para su nuevo River. Un equipo que todavía no arrancó, pero que con su más flamante incorporación intentará que finalmente suceda: desde antes de que terminara el Mundial le pidió a la dirigencia que hiciera un esfuerzo por Tobías Andrada, ese volante multifacético que ya está apto para posar con la camiseta de River e ilusiona con darle un vuelo diferente al mediocampo.

Nacido en Villa Luzuriaga y en Vélez desde los siete años, este chico de 19 años llega como una promesa de gran futuro, pero también con un presente que ilusiona. Porque así como lógicamente la responsabilidad de este momento no recaerá sobre sus hombros, sí podrá ofrecerle al Chacho una variante más que interesante en un lugar donde no hay demasiada abundancia.

Tobías Andrada, con Messi en el predio de AFA (IG Tobías Andrada). Tobías Andrada, con Messi en el predio de AFA (IG Tobías Andrada).

Su llegada se dio a cambio de u$s 6 millones por el 70% de la ficha, aunque el club tiene una obligación para comprar otro 20% si el jugador cumple con una alta cantidad de presencias y se da algún título (el monto no trascendió). El contrato se extiende hasta diciembre

Interno con buena técnica, gambeta y recuperación, en este esquema actual podría encajar como un acompañante del 5 (cerca de Aníbal Moreno o, en este caso, Lucas Silva) o un poco más adelantado en el campo, en esa línea en la que juega Ángel Correa y hoy parece faltar un componente. Así, al menos, lo hizo mayoritariamente en el Vélez de Guillermo: llegó a ser tanto ladero de Baeza en el eje como un interior en un 4-3-3, incluso jugando mucho el torneo pasado más pegado a la banda derecha en un 4-2-3-1.

Este viernes se hizo la revisión médica. Este viernes se hizo la revisión médica.

Si bien Fabián Berlanga llegó a compararlo con Valverde, a él le gusta más Pedri. Se trata de un joven que tiene muy buenas cualidades para el pase y para acoplarse al sector ofensivo: pisando mucho el área aunque sin tanto gol (tres en 36 partidos en Primera, dentro de un equipo que tampoco fue tan goleador), quienes más lo conocen le destacan su precisa pegada, un aspecto que River prácticamente no tiene en su plantel.

Presente en el Mundial Sub 20 del año pasado en el que Argentina fue subcampeón (habitual pieza de recambio, con 291’ repartidos en los siete encuentros y 45’ en cancha desde octavos de final en adelante), otro de los puntos que se destacan de Andrada es su personalidad. Y no solo porque prácticamente saltó de Quinta a Primera (estuvo apenas cinco partidos en Reserva, algunas semanas): su debut fue en la Supercopa Internacional que Vélez le ganó a Estudiantes en Avellaneda (8 de julio del 2025), en la que fue clave comandando e ideando la contra para el segundo gol. A partir de ahí, casi que nunca más salió.

En Vélez se destacó (Prensa Vélez). En Vélez se destacó (Prensa Vélez).

No es nada nuevo para este chico que de niño acompañaba a sus papás a la playa en el verano para ayudarlos con las ventas ambulantes. De hecho, en Inferiores fue muchas veces capitán y sobresalía por su voz de mando en el medio, algo que conservó en Primera incluso con muchos referentes al lado.

Ahora, será momento de demostrar todas estas cualidades en River…

Tobi es un jugador bárbaro, tiene mucha técnica y es muy inteligente para jugar. En este poco tiempo que lleva en Primera, parece un jugador de muchísima más experiencia con todo lo que jugó y fue logrando a través de los partidos. Tácticamente siempre bien posicionado, es muy dinámico, no para de correr. Seguramente le va a ir muy bien en cada paso que dé. Cualquier entrenador lo quisiera tener, no tiene techo: demostró mucha capacidad. Personalmente, me hubiera gustado haberlo tenido más en Reserva, pero por su talento estuvo apenas algunas semanas antes de dar el salto a Primera. Siempre se vio que era muy bueno.

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