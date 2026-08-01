​Echeverri volvió a jugar en el City: picó su penal en la derrota amistosa contra Inter 

Pese a la derrota por penales en Hong Kong por 3-1, tras un entretenido 1-1 en los 90 minutos regulares, el amistoso de Manchester City contra Inter le dejó buenas sensaciones para Claudio Echeverri. Porque con la nueva etapa que inicia Enzo Maresca al frente del conjunto inglés, tras la salida de Pep Guardiola, el argentino buscará tener más protagonismo en el plantel.

Y el primer paso para esa misión, quizás, lo dio este sábado por la mañana de la Argentina, cuando entró a los 68 minutos de partido en lugar de Phil Foden. El ex River, que viene tras un paso a préstamo por Girona, equipo que pertenece al mismo grupo empresarial que el City, se mostró muy activo en el tiempo que le tocó estar en cancha.

Inmediatamente ingresó y pidió la pelota, al mismo tiempo de querer asociarse con sus compañeros para buscar el gol de la victoria en ese momento. Tras el 1-1 en tiempo regular, con goles de Mubama para los ingleses y de Pavard para los penales, todo se definió desde los doce pasos, donde llegó lo más destacado del Diablito.

Echeverri con el City en Hong Kong. (REUTERS) Echeverri con el City en Hong Kong. (REUTERS)

Es que el City comenzó pateando y los primeros tres ejecutantes erraron sus disparos: Ait Nouri lo tiró por arriba, Khusanov le dio al palo y Provedel se lo atajó a Nico González. La serie estaba 2-0 para el Neroazzurro hasta que llegó el turno del argentino, obligado a convertir y este sacó a relucir su jerarquía. Lo esperó al arquero hasta el final y terminó picando el penal para descontar.

Sin embargo, fue el equipo italiano el que terminó ganando la serie por 3-1. Pero nada le quita las buenas sensaciones al Diablito, quien arriesgó con la definición, le terminó saliendo bien y se verá si suma en la consideración de Maresca.

El City cayó en penales. (REUTERS) El City cayó en penales. (REUTERS)

¿Cómo es su situación en el Manchester City?

El Diablito viene de una temporada muy irregular. La comenzó a préstamo en el Bayer Leverkusen: el club alemán se perfilaba como una buena plataforma donde empezar a sumar minutos en Europa. Sin embargo, solo llegó a disputar 270 minutos en el primer semestre de la 2025/26.

Coqueteando siempre con un eventual regreso a River para relanzar su carrera, los Ciudadanos tomaron cartas en el asunto e interrumpieron el préstamo con el equipo de la Bundesliga. Para que no quede colgado, cedieron al mediapunta al Girona, que pertenece al mismo conglomerado de clubes.

El diablito en la pretemporada con el City. (REUTERS) El diablito en la pretemporada con el City. (REUTERS)

Con el equipo español, Echeverri jugó 17 partidos y marcó un gol. En total, fueron 618 minutos, en el cierre de la campaña pasada. Aunque para su evolución fue un paso positivo, el Girona descendió en La Liga.

Su contrato con el City finaliza a mediados de 2028. El ex River se sumó desde el inicio a la pretemporada. Y en sus primeros días bajo las órdenes del DT italiano recibió una buena noticia al formar parte de la delegación oficial que viajó rumbo a Hong Kong para la gira de amistosos.

Esto no asegura que Echeverri se quede para el comienzo de la temporada, pero tendrá más tiempo para convencer a Maresca que merece una chance, al menos como una opción de recambio para el primer equipo en una nueva era del conjunto Sky Blue…

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