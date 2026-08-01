​El mapa de la explosión en la FIFA: reacciones, poder y más 

El Planeta Fútbol sigue alterado por la crisis que se generó desde el anuncio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la posibilidad concreta de privatizar la comercialización de los torneos de la FIFA. Explotó un fuerte conflicto de poderes. La noticia se filtró en un sitio muy influyente: The Times, de Londres, el martes 28 de julio de 2026.

No es un detalle: se trata de un medio de altísima credibilidad en Inglaterra. Por lo tanto, quien aportó la información sabía que de inmediato iba a tener consideración.

¿Cuál fue la primera reacción en contra?

La UEFA reaccionó con un fuerte comunicado. Se destacó que las 55 asociaciones miembro estaban en contra y se argumentó: “La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”.

Por eso, anticiparon que sus integrantes no participarán de ningún torneo de la FIFA mientras se sostenga esta intención de delegación del poder a capitales privados.

¿Quién es la cabeza de la UEFA y cuál fue la amenaza?

El presidente de la UEFA es el esloveno Aleksander Ceferin. La relación ya había explotado oficialmente cuando la FIFA levantó la suspensión del estadounidense Balogun antes de los octavos de final contra Bélgica, por pedido expreso del presidente del país, Donald Trump.

Además, vale exponer que la relación entre Ceferin e Infantino no era buena desde años antes de esta crisis. Existe un enfrentamiento de fondo. Uno de los episodios ocurrió durante el Congreso de la FIFA de 2025, en Asunción, cuando Infantino llegó tarde por una reunión con Donald Trump durante una gira por países árabes. Ese mismo día, varios integrantes de la delegación europea se retiraron en medio del Congreso.

Mantuvo una fuerte pelea de poder con Infantino, hoy por lejos el dirigente más poderoso del fútbol mundial y con vínculos estrechos con distintos gobiernos, como el de Donald Trump, y con países como Qatar y Marruecos.

Infantino estuvo recientemente en Marruecos, sede del Mundial 2030, por un aniversario de la entronización del rey Mohammed VI. A Ceferin solo se lo vio en la inauguración del Mundial y ni siquiera asistió a la final.

¿Qué pasó este viernes?

Carlos Cordeiro, hombre de confianza de Infantino, difundió un fuerte comunicado en contra del proyecto. Este dirigente fue presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. En el Mundial de 2026 fue uno de los enlaces entre Infantino y el gobierno de Trump.

Por eso, su denuncia tiene muchísimo peso, tanto por su cercanía con el presidente de la FIFA como por su conocimiento del funcionamiento de los negocios en Norteamérica.

Carlos Cordeiro se enfrentó con Infantino. Carlos Cordeiro se enfrentó con Infantino.

El segundo golpe

Otro de los cuestionamientos llegó de parte de Kevin Lamour, director de Operaciones de la FIFA. Sostuvo que el proyecto de Infantino no había sido consultado, que hubo un engaño y que era una falta de respeto.

Kevin Lamour, a la derecha de Aleksander Ceferin, se enfrentó con Infantino. Kevin Lamour, a la derecha de Aleksander Ceferin, se enfrentó con Infantino.

¿Qué dijo Infantino?

Previamente, Infantino había publicado un video en el que abrió el juego para que las federaciones aceptaran o rechazaran la propuesta. Lo hizo tras la filtración en The Times: confirmó la iniciativa enviando una carta formal y un mensaje en video a las 211 federaciones afiliadas. En el documento formalizó la propuesta y fijó un plazo para someterla a votación el 19 de septiembre de 2026.

¿Qué Confederaciones se sumaron al rechazo?

La Concacaf, presidida por el canadiense Victor Montagliani, quien mantiene una buena relación con Infantino, se sumó al rechazo. También se manifestó en contra la Confederación Asiática.

Por su parte, África comunicó que se iba a realizar una reunión de los popes dirigenciales para tomar una posición.

Qué opinó la Conmebol

La entidad que conduce al fútbol sudamericano fue la última en manifestarse, este viernes a las 18.00. Su comunicado dejó claro que buscó evitar confrontar con Infantino, quien había sido determinante para conseguir ubicar a Argentina, Paraguay y Uruguay como sedes del Mundial 2030, hasta ahora con un partido (si el Mundial pasa de 48 a 64 sería con una zona de grupos completa, según avisó Claudio Tapia).

Aseguró que, por el proyecto de Infantino, la entidad “inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige“.

Además, publicó: “La Conmebol continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”.

“La Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, agregó.

¿Qué se puede interpretar del mensaje de la Conmebol?

Es evidente que al exponer que actuará con “prudencia” y “responsabilidad” toma distancia de la UEFA, por el boicot a las competiciones de la FIFA que habían lanzado desde el Viejo Continente apenas se filtró la información.

Gianni Infantino y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El paraguayo no se enfrenta con el suizo. Gianni Infantino y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El paraguayo no se enfrenta con el suizo.

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