​Se confirmó dónde terminará la Fórmula 1 y quedó descartada una pista histórica 

El conflicto bélico en Medio Oriente obligó a reconfigurar el calendario de la Fórmula 1 (sin ir más lejos, por eso se está disputando el extraño GP de Bahrein en Malasia). Las dudas llegaban hasta el final de la temporada, programado para pasar por Qatar y Abu Dhabi, y ya se esclarecieron.

Stefano Domenicali, CEO de la Máxima, le confirmó a Sky Sports que el desenlace será tal cual estaba estipulado, el 26 de noviembre en Lusail y el 6 de diciembre en Yas Marina. “Hemos confirmado el calendario, por lo que los dos últimos Grandes Premios serán en Qatar y Abu Dhabi. Esta es la dirección que hemos tomado, con la información que disponemos y con las garantías que necesitamos tener. Esta es la estrategia que tendremos que aplicar hasta fin de año”.

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. (REUTERS/Jakub Porzycki) Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. (REUTERS/Jakub Porzycki)

De este modo, quedó descartada la opción de ir a Imola, pista histórica que recibió a la F1 hasta 2025 -bajo el nombre de GP de Emilia-Romaña- y que había cobrado muchísima fuerza para albergar el cierre de la temporada. En todo caso, si las condiciones no están dadas para correr en Medio Oriente, quedará como plan B.

El GP de Bahrein se está disputando en Malasia y Domenicali admitió que sonaba “extraño y fantasioso”

Con respecto a este Gran Premio atípico, que lleva el nombre de Bahrein debido a que esa era la locación original, pero se disputa en Sepang, Malasia, debido a la imposibilidad de hacerlo en Sakhir, Domenicali comentó: “Lo mejor es que realmente te sientes como si estuvieras en Bahrein. Cuando lo hablamos en julio, la idea parecía un poco extraña y fantasiosa, pero logramos llevarla a cabo. Hay más de 1000 personas de Bahrein trabajando aquí para garantizar que este evento sea tal como lo estamos viviendo. El hecho de que ya el viernes hubiera más gente en las gradas que en la última carrera de 2017 demuestra que, aunque la Fórmula 1 no ha estado en Malasia desde hace mucho tiempo, la pasión sigue siendo palpable”.

Abu Dhabi fue la sede que coronó a muchos campeones en los últimos 16 años. (REUTERS/Amr Alfiky) Abu Dhabi fue la sede que coronó a muchos campeones en los últimos 16 años. (REUTERS/Amr Alfiky)

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