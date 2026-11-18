Marcelo Gallardo empieza a encontrar resultados en su ciclo al frente de la selección de Ecuador. En Guayaquil, la Tri venció 2-0 a Bolivia y consiguió su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción del entrenador argentino. Una nueva alegría para el Muñeco, que había estrenado su casillero de victorias frente a Costa Rica, también por 2-0.

En el estadio Monumental, Ecuador resolvió el encuentro en la primera mitad. John Mercado abrió el marcador a los 20 minutos, después de aprovechar una pelota que quedó dentro del área tras un tiro de esquina. Y cuando se terminaba la etapa inicial, a los 45+4′, apareció Jordy Caicedo para ampliar la diferencia. El delantero de Huracán recibió una asistencia de cabeza de Mercado y definió dentro del área chica, con caño incluido al arquero boliviano, para establecer el 2-0 definitivo. Venía de convertir uno en el partido anterior.

El gol de Caicedo. El gol de Caicedo.

La Tri mostró una clara superioridad, especialmente durante la primera parte. En ese tramo del encuentro llegó a registrar cerca del 72% de posesión, 14 remates contra apenas uno de Bolivia y cuatro disparos al arco contra ninguno de su rival. T ambién dominó la circulación de la pelota, con 290 pases precisos frente a los 97 del conjunto boliviano.

Para Gallardo, el resultado representa otro paso positivo en la construcción de su equipo. Después de un comienzo sin triunfos, el entrenador argentino consiguió encadenar dos victorias consecutivas, ambas por el mismo marcador y sin recibir goles. Sirven.

Gallardo con su ayudante Biscay (EFE). Gallardo con su ayudante Biscay (EFE).

El festejo de Caicedo (la Tri). El festejo de Caicedo (la Tri).

Uruguay 5 – República Dominicana 0 (Rodrigo Aguirre, Xavier Valdez en contra, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde y Bruno Damiani)

Chile 0 – Colombia 0

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