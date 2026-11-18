” Nico Paz es un jugador que puede dar más, y eso que hizo un partido muy bueno, como el otro día. Da la sensación de un futbolista verdadero. Que cuando tiene que ser malo, choca; y cuando tiene que jugar, lo hace. Estamos muy contentos, se hizo cargo, estamos ilusionados con él”.

Parece que la #18 que usa será transitoria, momentánea, un recuerdo para atesorar en el futuro. Pero Lionel Scaloni no solo opta por no darle todavía la pesada herencia de la #10 de Messi, sino que prefiere llevar de a poco a la joya que mejor aprovechó esta fecha FIFA y que con su doblete a Costa Rica sigue despertando elogios de muchos argentinos: la receta, como es habitual en su ciclo, es que el proceso sea paulatino y que el techo aún no esté a la vista…

“A Nico se lo lleva de la manera que lo estamos haciendo, haciéndole entender que no va a resolver solo, sino todo el equipo. Después tiene las pinceladas que le vimos, pero son para ayudar al equipo. Primero está el equipo, después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia y necesitó del equipo para ganar, ni hablar el resto. Ellos necesitan del equipo”, fue claro el entrenador, poniendo el grupo por delante de cualquier rendimiento superlativo.

Sin embargo, sabe que en sus manos tiene al líder de la renovación, al que en esa posición de zurdo talentoso y creativo empieza a ser uno de los faros del post Messi. De ese equipo que, según el Dibu Martínez, debe “volver a enamorar a la gente”, algo con lo que el Lionel DT no está del todo de acuerdo: “A la Selección la van a acompañar siempre. No creo que sea volver a enamorar, porque sigue estando el amor. Tenemos que hacer que siga estando ese amor”, explicó, en conferencia en el Kempes.

“ Intentamos que la gente sea feliz viendo a la Selección, como pasó hoy (por ayer). Seguiremos intentando dar eso, porque cuando juega la Selección, todos se unen e hinchan. Que disfruten, no pudimos traer la Copa del Mundo y eso nos duele, pero generamos esa sensación de que aún no ganando se puede reconocer el trabajo”, agregó Scaloni.

Con elogios a Mastantuono y la incertidumbre de cómo encarar la fecha FIFA de marzo, en la que todavía no se definió dónde serán los amistosos (“Está todo medio en el aire, cosa que no está bueno para un entrenador”), el técnico también se tomó un tiempo para despedir oficialmente a Walter Samuel, quien estuvo por última vez como ayudante de campo de Argentina: “Es una baja que va más allá de lo técnico, le hicimos un homenaje y se notaba la emoción en los jugadores, fue gran parte de lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable. Si en un futuro lo echamos en falta, lo llamaremos a ver qué hace, ja”, dijo, repitiendo que el cuerpo técnico se quedará como está.

Lo primero que se me viene a la cabeza es que estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo, por haber intentado siempre ser protagonistas y ser Argentina, eso es lo que nos llevamos, más allá de haber ganado o no. La Selección siempre intentó tener una identidad y una manera de jugar.

No soy mucho de mirar para atrás, pero seguramente algún partido del Mundial de estos que fueron épicos y se fueron sucediendo, quizás después de Egipto, Inglaterra… Hay varias imágenes con las que sentirse lleno como equipo. Inglaterra fue más emotivo y como una final.

Maravilloso el recibimiento de la gente, me gusta Córdoba, vengo a pedalear, el césped es espectacular en esta cancha. A la Selección la van a acompañar siempre. No creo que sea volver a enamorar, porque sigue estando el amor. Tenemos que hacer que siga estando ese amor.

A Troilo le dimos la oportunidad, estamos ilusionados con él porque juega seguido en el Parma, seguirá creciendo. Era un partido para que pudiera jugar desde el inicio, pero buscamos los momentos y se dio para que debutara después. Dependerá de él, juega en un equipo competitivo y analizamos todo. Se lleva un debut que no olvidará.

(Paz) Es un jugador que puede dar más, y eso que hizo un partido muy bueno, como el otro día. Da la sensación de un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo, choca; y cuando tiene que jugar, lo hace. Estamos muy contentos, se hizo cargo, es para estar ilusionados con él.

(Samuel) No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que sobra con eso. Estamos bien. Es una baja que va más allá de lo técnico, le hicimos un homenaje y se notaba la emoción en los jugadores, fue gran parte de lo que se ganó. No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable. Si en un futuro lo echamos en falta, lo llamaremos a ver qué hace, ja.

Intentamos que la gente sea feliz viendo a la Selección, como pasó hoy. Seguiremos intentando dar eso, cuando juega la Selección, todos se unen e hinchan. Que disfruten, no pudimos traer la Copa del Mundo y eso nos duele, pero generamos esa sensación de que aún no ganando se puede reconocer el trabajo.

De los cuestionamientos no voy a hablar, es lícito, no hablaba hace ocho años, menos ahora. Tenemos claro el camino, hacia dónde ir. Y eso es lo más importante. Los goles los hicieron jóvenes, sobre todo Franco, a quien tenemos que llevar de a poco, tranquilizarlo y ayudarlo porque es un gran futbolista. No pongamos motes o cosas que no le hacen bien. Hicieron un buen partido y estamos contentos, no más que eso.

(Paz) Se lo lleva de la manera que lo estamos haciendo, haciéndole entender que no va a resolver solo, sino todo el equipo. Después tiene las pinceladas que le vimos, pero es para ayudar al equipo. Primero está el equipo, después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia y necesitó del equipo para ganar, ni hablar el resto. Ellos necesitan del equipo.

(Cuti Romero) Lógicamente Córdoba está agradecido a él. Nosotros lo necesitamos, pero bien y al 100%, o lo más cercano a eso. Vamos a trabajar con él, junto al Atlético de Madrid, para que ese gran jugador de fútbol llegue en las mejores condiciones a un partido de fútbol, cosa que en el último tiempo no pudo pasar. Lo necesitamos bien porque es un jugador vital.

(Álvarez) Forma parte de esa base de la Selección, es un jugador que está consolidado con nosotros, forma parte de lo que viene, lo noto cómodo y contento. Estamos muy contentos con él.

De Samuel voy a extrañar varias cosas. Además del cuerpo técnico, tuvimos grandes viajes juntos. No son solo cosas futbolísticas, es lo que nosotros le hacemos entender a los chicos: después de 30 años, nos encontramos en el cuerpo técnico tras ser compañeros de juveniles. Esa amistad perdura, es lo más importante. Si tenés que perder, que sea con ellos.

Para el año que viene tenemos que saber con quién jugamos en marzo, si son amistosos o Eliminatorias. Está todo medio en el aire, cosa que no está bueno para un entrenador. Pero desde que asumí, tampoco que pude planificar tanto. No pudimos jugar con los europeos porque ellos tienen todo montado con su Nations League. Los rivales tienen o no nivel dependiendo de cómo juguemos nosotros, no nos olvidemos de Cabo Verde en el Mundial. Hay un porcentaje alto de selecciones contra las que no podemos jugar y nos gustaría, por eso hacemos prácticas a full y muchas charlas.

Me quedo con que sigamos de la misma manera, un equipo difícil de afrontar, una referencia para muchos, que le da muchas vueltas al rival, con eso me conformo. Mantener el nivel es un montón, y lo hemos hecho. El desafío es ese con chicos nuevos.

No escuché a Unai Simón, pero es una opinión válida, como cualquier opinión. No creo que lo diga en el mal sentido por Argentina. Cree que Inglaterra es una gran selección, que lo es, a la cual le ganamos. Son opiniones y hay que respetarlas.

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