Fue ante Costa Rica, rival que nunca olvidará. Aaron Anselmino debutó con la Selección Argentina en el último partido de la fecha FIFA y cerró un año ambiguo a nivel profesional.

El pibe, surgido de las Inferiores de Boca, milita en el Chelsea. Sin embargo, desde que regresó al club inglés tras culminar su préstamo en el Racing de Estrasburgo, solo sumó minutos en un encuentro de pretemporada contra el Johor Darul Takzim que tuvo lugar el pasado 9 de agosto.

Aaron Anselmino jugó poco en el Chelsea (Instagram). Aaron Anselmino jugó poco en el Chelsea (Instagram).

El defensor, que hizo su estreno con la Mayor tras ser convocado por Lionel Scaloni, había disputado su último encuentro oficial el 4 de abril de 2026, momento en el que enfrentó al Niza por la Ligue 1 con la camiseta del equipo francés.

No obstante, el entrenador nacido en Pujato se encargó de cortar esa mala racha: lo hizo ingresar a los 71 minutos en lugar de Facundo Medina, quien fue el zaguero titular con Lisandro Martínez.

El recorrido de Aaron Anselmino por Europa y su poca continuidad

El defensor surgido de las Inferiores de Boca fue una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino y Chelsea lo compró por 18 millones de dólares con apenas 18 partidos en la Primera del Xeneize. Sin embargo, su recorrido por Europa estuvo marcado por distintos problemas físicos que le impidieron conseguir continuidad.

Durante el último año pasó a préstamo por Borussia Dortmund y Racing de Estrasburgo, antes de volver al conjunto londinense. En Alemania había conseguido mostrar condiciones, pero las lesiones volvieron a complicarlo. De hecho, no suma minutos con el equipo azul desde el cierre de la pretemporada, cuando salió lesionado antes de los 30′ contra el Johor Darul Takzim en un amistoso.

Con goles de Julián Álvarez, Nico Paz, Franco Mastantuono y Alexis Mac Allister, la Selección Argentina goleó 7-0 a Costa Rica y cerró su doble fecha de amistosos.

Julián Álvarez celebra un gol ante Costa Rica. (REUTER) Julián Álvarez celebra un gol ante Costa Rica. (REUTER)

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