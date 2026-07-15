​Scaloni sobre España finalista: “ganó bien” y cómo hablaría con De la Fuente 

Lionel Scaloni escucha, responde, se planta, analiza, sonríe, se pone serio, repite que “es un partido de fútbol” esta semifinal del Mundial nada menos que con Inglaterra, es frontal y ya sabe, como todos, que España espera en la gran final del domingo por la tarde. Y sobre esa España y su entrenador habló el DT de la Selección Argentina.

“Vi un rato de España, no pude ver mucho más porque estaba viniendo para la conferencia, creo que fue justo ganador. Ha hecho un gran trabajo hoy, está yendo de menos a más, hoy fue el partido más completo del Mundial. Felicitaciones a ellos, ganaron un partido en toda la ley”, dijo el hombre de Pujato.

Enseguida llegó la consulta sobre un colega con el que tiene una gran relación como es Luis de la Fuente: “Estoy contento Luis, que se lo merece, es un gran tipo. Siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene”, dijo inicialmente.

Y luego agregó entre varias sonrisas. “¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo a De la Fuente. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no haya llamado hasta después de la final“.

Todas las respuestas de Scaloni

El once: “El equipo lo tengo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podemos pensar en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos. Lo de equipo fresco sería interesante poder responder, los últimos dos o tres partidos fueron difíciles y de muchos minutos, la idea es salir con lo mejor, nos hemos recuperado bien. Ya veremos qué cambios hacemos.

El contexto histórico del partido: “No vi nada de los ingleses, no hablamos. Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido, con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal, del Mundial”.

Estar en esta instancia: “Para llegar a una semi sin sufrir… España ganó merecidamente hoy, pero le ganó en el final a Portugal y Bélgica, eso es sufrir. Es muy difícil llegar a una final sin sufrir, en el Mundial pasado fuimos superiores pero sufrimos con Holanda. No es que eso es lo único en nuestro ADN, pero para un Mundial es clave recomponerse de estas cosas”.

Cómo está el equipo: “ El equipo no está tan mal como se dice, para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a tres títulos y ahora otra semi. Estamos a un pasito, vamos a dejar todo para llegar”.

Cómo llegan: “El partido anterior lo analizamos, lo miramos como siempre. Este será diferente, como todos, no hay ninguno igual. Intentaremos mejorar en lo que no estuvimos bien, lo hablamos. Estamos bien, con unas ganas bárbaras, con la ilusión intacta, y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevan de nuevo a una semi del Mundial, con toda la dificultad que eso tiene. Enfrentaremos a un gran rival”.

En las condiciones que llegan: “No me pongo a pensar si estoy como quería, hace un mes y medio atrás hubiera firmado como sea llegar a una semifinal del Mundial. Me da igual cómo estamos, no tengo reproches, lo hubiera firmado y ahora estoy súper ilusionado y contento. No miro el estado de cómo estamos: vamos a jugarla”.

El recuerdo del partido de 1986: “Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Y más con los relatos de esa época, que son más emotivos”

Más de los cambios y las figuras inglesas: “Analizamos cómo mejorar al equipo y cómo intentar neutralizar a los grandes jugadores rivales. Es una posibilidad que hagamos cambios, como también que repitamos. Bellingham y Kane son de los mejores del mundo, de los que cualquier entrenador quisiera tener. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que no hagan un buen partido. Tenemos la idea de juego, esperamos llevarla a cabo”.

Scaloni, el DT de Argentina. REUTERS/Paul Childs Scaloni, el DT de Argentina. REUTERS/Paul Childs

Cómo se encuentra él: “Yo estoy bien, súper agradecido con los jugadores, tenemos que darle un valor enorme a lo conseguido, más allá de que intentaremos con todas nuestras fuerzas llegar a la final. En la instancia que estamos, con las selecciones que quedaron afuera, es un gran logro, tenemos que tomarlo como tal. Es que hicimos tantas cosas buenas que a veces no nos basta, pero estoy tranquilo y satisfecho con los jugadores. Dejaremos hasta la última gota de sudor para llegar a la final”.

No le tiembla la mano con los cambios: “No entiendo por qué no podrían entrar o salir algunos, lo hicimos en el Mundial pasado: el equipo por delante, y lo que tenga el entrenador en la cabeza también. Todo lo hago por el equipo: no por lo que dieron, sino por el presente”.

La importancia de recuperar el fútbol: “Nos sobran las ganas, la ambición. Necesitamos recuperar jugar al fútbol, con la pelota, que es donde nos hicimos siempre fuertes. Lo otro está. Necesitamos que podamos ver a los jugadores que nos llevaron a jugar un gran fútbol. Lo otro lo doy por descontado. Los jugadores siempre dieron todo y mañana estará también, lo doy por descontado. Pero no nos tenemos que olvidar de jugar, eso es lo importante”.

Palabras a los hinchas: “El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos a los jugadores. Vamos a dejar todo hasta último momento”.

El mérito de haber llegado hasta acá: “El equipo llega hasta acá porque juega bien al fútbol, tiene buenos jugadores, no damos ningún partido por perdido. Hay que atravesar siempre dificultades, a todos les pasó. Si las pasás, te vas haciendo cada vez más fuerte, vas de menos a más: esa es una fortaleza de este equipo, y la seguirá teniendo”.

Los jugadores de la Premier: “No hablé con ninguno, sabemos cómo juega Inglaterra, pero no tocamos el tema con ninguno de los que juega en esa liga. Estamos enfocados en su selección, que juega más por cómo piensa su entrenador: analizamos a la selección y no a la liga”.

El peso del cansancio: “Lógicamente que estar en una semi muchas veces hace que el cansancio esté en segundo plano. De cualquier manera, si alguno no está en condiciones, no jugará: igual, están todos bien. El partido amerita que no haya ninguno que no salga en su esplendor. La fatiga queda en segundo plano”.

La charla viral con Paredes vs. Suiza: “Me comentaron de la charla, la traducción es rara, extraña. Dice que pongo a un jugador o saco, eso no hubo. La interacción es normal, el que está adentro de la cancha y ve la dificultad es el jugador, no el entrenador. Yo puedo dar mi perspectiva y debatirlo. Se vio en cámara, pero se da en el vestuario siempre. El parate tiene eso y se usa para eso. Están abiertos para hablar y debatir, eso suma, escuchamos a ellos porque son los que salen a jugar y tienen la confianza o el temor para ir a presionar o no”.

Más del contexto del partido con Inglaterra: “Es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas por respeto a lo que pasó hace tantos años, fue una época muy triste. No podemos hacer mucho, es un partido de fútbol, mezclarlo es una locura. Pasan cosas en otro lado del mundo, criticamos que haya guerras, no me voy a poner a decir que es más que un partido. Recordamos a esa gente, sin dudas, pero es un partido, no nos tenemos que confundir. Ahora, que tengamos memoria por los que fueron y perdieron a sus seres queridos, es lógico. Pero no mezclemos: ¿qué culpa tienen los que juegan hoy y la gente? Esto es fútbol, estamos equivocados si mezclamos”.

La ansiedad de una semi: “Jugar una semifinal del Mundial es único, jugamos una, pero es como si no hubiéramos jugado ninguna. Estamos contentos y animados, queremos darle a la gente poder ver a la Selección. Enfrente tendremos un rival difícil, pero estamos expectantes. Disfrutemos antes de jugarla. En mi pensamiento, esto no sé si es un triunfo, pero es espectacular. Con eso saldremos más tranquilos a la cancha”.

La mirada de Scaloni.

EFE/EPA/WILL OLIVER La mirada de Scaloni.EFE/EPA/WILL OLIVER

Los palos de los ex jugadores ingleses a los argentinos: “No vi las críticas de los ingleses, no puedo responder de algo que no sé. Cuando deje de entrenar, no voy a criticar a ningún jugador, sea argentino, chino o japonés. Imagino que lo harán por su selección, pero no las vi”.

Su recuerdo jugando en la Premier: “Mi época en el West Ham… No me deben recordar muy bien. Me podría haber ido mejor, reconozco que fue una etapa un poco extraña, fui pensando en jugar el Mundial. Me dieron la posibilidad de jugar de lateral derecho como quería Pekerman, pero en el último partido me la mandé en la final de la FA Cup. Y eso cambió el destino: hizo que no me quedara, para bien. Porque conocí luego a mi esposa, tuve hijos. Esa FA Cup estaba en nuestro bolsillo, pero se perdió”.

La camiseta suplente vs. Inglaterra: “No pedí jugar con la azul, a lo mejor es tradición. Si Tuchel no tuvo problema, perfecto”.

El partido que espera vs. Inglaterra: “La idea va a ser agarrar la pelota y, cuando no la tenemos, sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene buenos jugadores, es un equipo más explosivo, diferentes características a otras selecciones”.

Por qué se quedó duro tras el tanto de Álvarez: “El primer gol del otro día lo festejé porque fue de pelota parada, pero en el de Julián pensé en las vidas que tiene este equipo, en las ganas de seguir compitiendo, en cómo vamos para adelante. Y enseguida pensar en lo desbalanceados que habíamos quedado, con cuatro delanteros y un solo volante, lo intenté arreglar porque quedaba tiempo para jugar”.

Más palabras para la gente: “El mensaje es el de siempre, dar el máximo hasta que el árbitro no termine, el agradecimiento por el apoyo a los que están, agradecerles también a los que están allá y salen a festejar por llegar a una semi, que me parece espectacular. Antes pensábamos que era normal, pero ahora salir a festejarlo es increíble. Me encantó, se le da mucho mérito a esto, es valorable, es lo más importante que rescato. Me hubiera gustado que saliéramos a festejar a la calle en el 2014, 2015 y 2016, fue increíble lo de la gente ahora. Fue una buena señal: venimos bien, pero la gente sale a festejar un pase a una semifinal”.

Algunos cuestionamientos hacia él: “No vi las críticas hacia mí. Y de mí no hablo nunca, difícil que lo haga. No me molesta lo que se dice, es lógico que se hable de mí. Somos 47 millones, a todos nos gusta el fútbol, todos somos entrenadores, nunca me va a molestar ni me preocupa”.

Los hinchas en Bangladesh: “Gracias a la gente de Bangladesh, siempre nos sorprende que estando tan lejos sean hinchas de Argentina. Siempre es lindo ver a gente tan lejos de tu país con la camiseta. Esperamos poder darles una alegría”.

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