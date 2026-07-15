​La FIFA ya vende el césped de la final del Mundial 2026: cuánto cuesta llevarse un pedazo de la cancha 

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y, mientras se definen los dos finalistas (con España y Francia enfrentándose este martes desde las 16 y Argentina e Inglaterra haciendo lo propio el miércoles, también a las 16), la FIFA ya puso a la venta fragmentos originales del césped sobre el que se disputará el partido decisivo del torneo.

La definición está programada para el domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Una vez finalizado el encuentro, el organismo retirará parte del campo de juego para convertirlo en un artículo de colección oficial. Cada pieza tendrá un valor inicial de 450 dólares y será distribuida únicamente después de la final.

Un recuerdo exclusivo con certificado de autenticidad: ¿cuánto cuesta?

Los fragmentos del césped estarán preservados en una vitrina de acrílico de alta calidad y cada uno incluirá un dispositivo USB con un video de autenticación que certifica que el pasto proviene realmente del campo donde se jugará la final del Mundial.

Además de la versión estándar de 450 dólares, también habrá piezas de mayor tamaño, cuyos precios pueden alcanzar los 3.000 dólares, dependiendo de las dimensiones del fragmento adquirido.

El MetLife. El MetLife.

Desde la tienda oficial, la FIFA promociona el producto como un objeto exclusivo para quienes quieran conservar un recuerdo irrepetible del torneo. “Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, señala la descripción oficial.

La estrategia comercial de la FIFA para el Mundia

La venta del césped forma parte de una amplia estrategia comercial impulsada por la FIFA durante el Mundial 2026, que incluye distintos productos y experiencias para los hinchas.

Entre las opciones disponibles aparece la réplica personalizada de las entradas para los partidos, con el nombre del comprador y un asiento simbólico, por 19 dólares. También se ofrece el denominado “Super Shoutout”, una experiencia que permite proyectar el nombre del aficionado en las pantallas gigantes de los estadios durante la competencia. Este servicio, cuyo precio comenzó en 99 dólares y actualmente se encuentra promocionado a 79, puede adquirirse hasta tres días antes de cada encuentro y sigue disponible para las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

La oferta se completa con otros artículos oficiales, como un vinilo edición especial del Mundial 2026, valijas con la identidad visual del torneo y el álbum musical oficial de la competencia, que reunirá canciones de artistas de distintos continentes.

Con esta iniciativa, la FIFA apuesta a ampliar el mercado de recuerdos oficiales y ofrecer experiencias más allá de los 90 minutos. Para quienes no puedan estar presentes en la final del 19 de julio, llevarse un pedazo del césped donde se definirá al nuevo campeón del mundo aparece como una de las propuestas más exclusivas… aunque también de las más costosas.

El MetLife Stadium. (Instagram/@metlifestadium) El MetLife Stadium. (Instagram/@metlifestadium)

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