​A qué hora juega hoy Argentina vs. Inglaterra y por dónde se puede ver EN VIVO el Mundial 2026 

La Scaloneta viene sufriendo en los playoffs, aunque demostró que es un equipo que nunca se da por vencido y que es capaz de ganar partidos aun en la adversidad. Y es que, para llegar a semis, la Selección debió jugar dos alargues y realizar una remontada histórica ante Egipto para plantarse en esta instancia por tercera vez en cuatro Copas del Mundo.

Lionel Messi (REUTERS). Lionel Messi (REUTERS).

Primero fue Cabo Verde, que sorprendió al seleccionado obligándole a jugar un alargue que finalmente se definió por un cabezazo del Cuti Romero. En los octavos, la Scaloneta estuvo 0-2 ante Egipto a falta de menos de 15 minutos, pero consiguió una remontada histórica para ganarlo 3-2 en tiempo regular. Y, finalmente, derrotó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario en un cruce durísimo por los cuartos de final para conseguir el pasaje a semis.

Pese a todo, por ese motivo Lionel Scaloni analiza cambios: Rodrigo De Paul podría dejar el once y en su lugar podrían meterse Exequiel Palacios, Nicolás González Giuliano Simeone o incluso Nicolás Otamendi (en caso de decidir formar una línea de 5). Adelantes, por supuesto, se mantendrán Julián Álvarez y Lionel Messi.

Lionel Scaloni piensa el once (AP). Lionel Scaloni piensa el once (AP).

Por su parte, Inglaterra viene de superar con lo justo todas sus rondas previas. En los 16vos de final superó por 2 a 1 a RD Congo en un partido durísimo, en los octavos derrotó 3-2 al local México en un partidazo en el Azteca y finalmente superó 2-1 a Noruega en el alargue de los cuartos de final para plantarse entre los cuatro mejores.

El partido se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y dará comienzo a las 16:00 horas de Argentina. El encuentro será transmitido en vivo por DSports, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, también se podrá ver vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+. Además, vas a poder seguir toda la previa el minuto a minuto por acá, en Olé.

SELECCIÓN ARGENTINA VS. INGLATERRA, EN VIVO POR EL MUNDIAL 2026: SEGUÍ LA PREVIA, EL MINUTO A MINUTO, LOS VIDEOS Y MÁS

La posible formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. El entrenamiento de la Selección Argentina previo al partido con Inglaterra por semifinales. (Foto Juano Tesone – CLARIN) El entrenamiento de la Selección Argentina previo al partido con Inglaterra por semifinales. (Foto Juano Tesone – CLARIN)

¿Quién será el árbitro de Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026? El mundo del fútbol se paraliza por la semifinal de la Copa del Mundo: Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles y la FIFA ya anunció el árbitro que estará a cargo del encuentro: se trata del estadounidense Ismail Elfath. Ismail Elfath será el árbitro de Inglaterra vs. Argentina. Ismail Elfath será el árbitro de Inglaterra vs. Argentina.

¿Qué canal de TV transmite Inglaterra vs. Argentina, por el Mundial 2026? Este partido de semifinales se podrá sintonizar en vivo a través de las pantallas de DSports, TyC Sports, Telefe y la TV Pública. Vía streaming, se va a poder ver por DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto con videos de las mejores jugadas, declaraciones y el análisis postpartido de manera exclusiva en la web de Olé.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina, por la semifinal del Mundial 2026? La semifinal entre Inglaterra y Argentina se disputará este miércoles 15 de julio a las 16.00 horas (de Argentina) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El vencedor de esta llave se medirá con España (que este martes venció a Francia en Dallas) en la gran final del domingo 19 de julio. La Seleción le ganó a Egitpo por los octavos de final en el Atlanta Stadium (Foto Juano Tesone). La Seleción le ganó a Egitpo por los octavos de final en el Atlanta Stadium (Foto Juano Tesone).

La Selección Argentina va por una nueva final del mundo ante Inglaterra La Selección Argentina está ante un cruce picantísimo y con mucha historia. Este miércoles, la Albiceleste de Lionel Messi se enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Después de superar a Suiza en el alargue, la Scaloneta buscará mejorar su imagen y superar a unos Tres Leones que vienen de superar a Noruega en tiempo suplementario. En Olé, te contamos todos los detalles de este partido: día, horario, TV y mucho más. Inglaterra vs. Argentina en semifinales del Mundial 2026. Inglaterra vs. Argentina en semifinales del Mundial 2026.

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